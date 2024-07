Über 40 Grad: Italien und Griechenland leiden unter Hitzewelle

Ein aus Afrika kommendes Hochdruckgebiet macht unter anderem Italien und Griechenland aktuell zu schaffen. Wie das italienische Il Meteo berichtet, wird es immer stärker und könnte in den kommenden Tagen für neue Hitzerekorde sorgen. Auch in Rom wird die 40-Grad-Marke voraussichtlich zwischen Donnerstag und Samstag geknackt. In Foggia und Taranto in Apulien werden 42 Grad erwartet. In den Marken, Umbrien und Venetien wird es bis zu 38 Grad heiß.

Temperatur in Griechenland steigt auf bis zu 43 Grad

Griechenland hat derzeit mit ähnlich hohen Temperaturen zu kämpfen. „Wir rechnen mit 43 Grad und mehr in den nächsten Tagen“, sagte ein Meteorologe des griechischen Fernsehsenders ERT. In Athen wurden 38 Grad gemessen. Wegen der hohen Temperaturen verformten sich etwa die Gleise der Vorstadtbahn der Hafenstadt Patras. Der Zivilschutz fordere ältere und kranke Menschen auf, nicht auf die Straße zu gehen. Auch die Brandgefahr bereitet dem Zivilschutz Sorgen. Bereits in den vergangenen Wochen entfachten in Griechenland mehrere Brände.

Seit Anfang Juni herrscht in Griechenland eine ungewöhnlich frühe Hitzewelle, die unter anderem auf Kreta und Korfu für Temperaturen von bis zu 45 Grad sorgte. Laut dem griechischen Wetterdienst Emy habe es noch nie einen so heißen Juni gegeben. In dieser Zeit waren in Griechenland mehrere ausländische Touristen bei Wanderungen in der Hitze ums Leben gekommen.

Hitzewelle in Europa: Bis zu 42 Grad im Balkan

Auch in Osteuropa wird eine heftige Hitzewelle erwartet. In Rumänin gilt aktuell die orange Warnstufe. In Bukarest werden bis zu 42 Grad erwartet. In Albanien und Bulgarien kämpfen Feuerwehrleute und Soldaten gegen Waldbrände und auch in Serbien wird vor Temperaturen von bis zu 40 Grad und tropischen Nächsten während der gesamten Woche gewarnt. Die Bevölkerung im Kosovo ist dazu aufgerufen, direkte Sonneneinstrahlung zu meiden. Nordmazedonien hat wegen mehrerer Waldbrände eine Krisensituation erklärt.