Hitzewelle in Südeuropa: Keine Entspannung in Sicht

Eine Hitzewelle hat den Mittelmeerraum fest im Griff. Es herrschen Rekordtemperaturen, Waldbrände toben. So ist die Lage aktuell in Spanien, Italien, Griechenland und der Türkei.

Wer in den Urlaub an das Mittelmeer reist, sucht dort meist bewusst hohe Temperaturen und viel Sonne. Schon seit einigen Wochen ist die Hitze in verschiedenen Regionen allerdings Dauerzustand. Immer wieder werden Temperaturrekorde geknackt, die für Mensch und Natur gefährlich sind. Erholung davon ist aktuell nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil: Diese Woche stehen wieder Höchsttemperaturen im Mittelmeerraum an. Ein Überblick.

Hitze in Europa: Höchste Alarmstufen in Spanien und Italien

Spanien: In Spanien herrschen seit Montag und bis Mittwoch noch Werte zwischen 42 und 44 Grad Celsius. Der nationale Wetterdienst Aemet rief deshalb in Teilen Andulasiens im Süden des Landes die höchste Alarmstufe aus. Auch in Madrid soll die Temperatur in diesen Tagen auf über 40 Grad ansteigen. Auf Mallorca werden am Dienstag ebenfalls 40 Grad erwartet. Die Hitze in Spanien erhöht die Waldbrandgefahr drastisch: Auf der Kanareninsel La Palma zerstörte ein Feuer vor Kurzem erst eine Fläche von etwa 4700 Hektar. Hunderte Menschen musste ihre Häuser verlassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Italien: In der Hauptstadt Rom werden diese Woche Werte von 37 bis 39 Grad erwartet. In Bologna und Florenz sind es teilweise noch ein bis zwei Grad Celsius mehr. Auf Sizilien kratzen die Werte ebenfalls an der 40-Grad-Marke. Weil bei diesen Temperaturen auch für gesunde Menschen auch eine Gefahr für die Gesundheit besteht, hat das italienische Gesundheitsministerium für 16 Städte im ganzen Land die Alarmstufe Rot ausgerufen.

Hitze in Griechenland: Waldbrände bei Athen ausgebrochen

Griechenland: Die Hitzewelle hat auch Griechenland fest im Griff. Vergangenes Wochenende schlossen mehrere archäologische Stätten wie die Akropolis über die Mittagsstunden. Die Zuggellschaft OSE drosselte sogar die Geschwindigkeit der Züge aufgrund der heißen Schienen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die ersten Waldbrände toben rund um Athen und haben auch Badeorte wie Loutraki, Lagonissi, Anavyssos und Saronida erreicht. Vor einigen Tagen sorgten Nordwinde noch für kurzzeitige Entspannung. Die Winde in Kombination mit steigenden Temperaturen und ausbleibendem Regen führten allerdings dazu, dass sich die Feuer rasch verbreiten konnten. In Athen liegen die Werte diese Woche bei 37 bis 39 Grad Celsius, auf Kreta zwischen 32 und 36 Grad. Gegen der Ende der Woche sollen die Temperaturen weiter nach oben klettern.

Türkei: Auch in der Türkei ist kein Ende der andauernden Hitze in Sicht. In Izmir herrschen diese Woche Werte von bis zu 42 Grad. In Ankara, im Landesinneren, sind es zum Wochenanfang um die 32 Grad. Wie auch in Griechenland steigen die Werte zum Wochenende hin deutlich an: Samstag und Sonntag sind bis zu 36 Grad drin. In der Türkei sorgt die Hitze ebenfalls dafür, dass sich Waldbrände aktuell schnell verbreiten. Besonders die Provinz Hatay im Süden des Landes ist betroffen.

Lesen Sie dazu auch