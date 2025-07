Ministerium warnt vor hoher Wärmebelastung in Hessen

Das Ministerium für Gesundheit warnt die Menschen in Hessen vor einer hohen Wärmebelastung. «Nach aktueller Prognose des Deutschen Wetterdienstes ist heute Stufe 2 des hessischen Hitzewarnsystems erreicht worden», teilte das Ministerium mit. Sie gilt, wenn der DWD an vier aufeinanderfolgenden Tagen in Folge vor starker Hitze mit Temperaturen von mehr als 32 Grad warnt.

Insbesondere Kinder, gesundheitlich geschwächte und ältere Menschen sind bei Hitze gefährdet. Die Gesundheitsministerin Diana Stolz (CDU) appellierte daher: «Trinken Sie ausreichend, halten Sie sich möglichst im Schatten und an kühlen Orten auf und vermeiden Sie körperlich anstrengende Aktivitäten.» Auch an Sonnenschutz solle man denken.

Weitere Tipps des Ministeriums:

Das hessische Hitzewarnsystem basiert auf den Warnmeldungen des DWD und besteht aus zwei Warnstufen. Stufe 1 warnt vor einer starken Wärmebelastung und wird bei einer gefühlten Temperatur von über 32 Grad erreicht. Eine extreme Wärmebelastung mit Warnstufe 2 liegt vor, wenn die gefühlte Temperatur 38 Grad übersteigt oder an vier aufeinander folgenden Tagen Warnstufe 1 andauert.