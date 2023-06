Todesgefahr: Bei diesen Temperaturen sollten Sie Ihren Hund nicht allein im Auto lassen

Jeden Sommer machen Meldungen die Runde, dass Autoscheiben eingeschlagen wurden, um Hunde zu retten. Worauf Halter achten müssen, lesen Sie in diesem Artikel.

Wer seinen Hund bei hohen Außentemperaturen im Auto lässt, riskiert, dass sein Tier kollabiert und im schlimmsten Fall sogar stirbt. Und dabei muss die Temperatur gar nicht so hoch sein. Denn Hunde regulieren ihre Körpertemperatur hauptsächlich über die Zunge. Wenn es im Auto zu warm wird, kann dies unter Umständen tödlich enden. Worauf Sie achten müssen, lesen Sie in diesem Artikel.

Wie lange kann ein Hund bei Hitze im Auto bleiben?

Wenn die Außentemperatur hoch ist, sollte ein Hund möglichst immer mitgenommen oder zu Hause und nicht im Auto gelassen werden. Denn bereits bei 20 Grad Außentemperatur ist es im Innern des Autos nach einer halben Stunde bereits 36 Grad heiß.

Auch wer sein Auto im Schatten parkt und dadurch vermeintlich die Hitzeentwicklung verringert, kann falsch liegen. Denn das Auto kann ganz schnell wieder in der prallen Sonne stehen. Und auch ein geöffneter Fensterspalt reicht nicht aus, um die Luftzirkulation zu regulieren. Wer keine andere Möglichkeit hat, den Hund zu Hause zu lassen oder mit zu einem Termin zu nehmen, sollte sein Fahrzeug unbedingt in einem Parkhaus oder einer Tiefgarage abstellen und dort nicht direkt an Fenstern oder anderen Öffnungen parken. Außerdem sollte dem Hund möglichst viel Wasser zur Verfügung gestellt werden und der Termin so kurz wie möglich gehalten werden.

Hund im Auto bei Hitze: Wie warm wird es im Fahrzeug?

Forscherinnen und Forscher des Department of Meteorology and Climate Science der San Jose State University haben getestet, wie sich die Hitze innerhalb eines Autos entwickelt. Der Versuch wurde mit einem grauen PKW durchgeführt und dient daher nur als Richtwert. Denn in dunkleren Autos kann die Hitzeentwicklung nochmal schneller stattfinden. So entwickelt sich die Temperatur im Fahrzeuginnern:

Außentemperatur Temperatur im Auto nach 5 Minuten nach 10 Minuten nach 30 Minuten nach 60 Minuten 20°C 24°C 27°C 36°C 46°C 22°C 26°C 29°C 38°C 48°C 24°C 28°C 31°C 40°C 50°C 26°C 30°C 33°C 42°C 52°C 28°C 32°C 35°C 44°C 54°C 30°C 34°C 37°C 46°C 56°C 32°C 36°C 39°C 48°C 58°C 34°C 38°C 41°C 50°C 60°C 36°C 40°C 43°C 52°C 62°C

Was tun, wenn man einen Hund bei Hitze im Auto entdeckt?

Wer bei großer Hitze einen leidenden Hund oder ein anderes Tier in einem Auto entdeckt, sollte zunächst versuchen, den Halter zu finden, schreibt der ADAC dazu. Allerdings nur, wenn das Tier nicht bewusstlos und noch agil ist.

Falls dies nicht gelingt, sollte die Polizei oder die Feuerwehr alarmiert werden. Selbst aktiv werden und beispielsweise die Seitenscheibe einschlagen, sollte man nur im äußersten Notfall, schreibt der ADAC weiter.

Hund bei Hitze im Auto: Ist das strafbar?

Unter Umständen macht sich der Halter sogar strafbar, wenn er den Hund bei Hitze im Auto lässt. Das schreibt die R&V-Versicherung auf ihrer Website. Denn rechtlich kann das als Tierquälerei gesehen werden. Das ist in Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes geregelt. Besonders schlimme Fälle können mit einer Geldbuße oder sogar einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden.

