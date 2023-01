Weltweit aktives Hacker-Netzwerk "Hive" zerschlagen

Mehr als 1500 Cyberangriffe sollen auf das Konto von "Hive" gehen. Nun wurde das Hacker-Netzwerk zerschlagen.

Deutschen und US-amerikanischen Behörden ist offenbar ein schwerer Schlag gegen die organisierte Cyber-Kriminalität gelungen. In Zusammenarbeit wollen sie das weltweit agierende Hacker-Netzwerk "Hive" zerschlagen haben. "Eine Vielzahl von Servern wurden beschlagnahmt, Daten und Accounts des Netzwerks und seiner Nutzer gesichert", teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Reutlingen am Donnerstag mit. In der Erklärung heißt es, dass "Hive" für "weltweit über 1500 schwere Cyberangriffe zum Nachteil von Unternehmen" verantwortlich war.

Die Behörden konnten die Webauftritte der Hacker-Gruppe sperren. Demnach habe die IT-Struktur von "Hive" "ausschließlich der Begehung schwerster Cyberangriffe und der anschließenden Erpressung" von Unternehmen und Behörden gedient.

Zeitgleich erklärte das US-Justizministerium in Washington, dass "Hive" seit Juni 2021 durch eine Erpressersoftware (Ransomware) insgesamt Lösegeld in Höhe von mehr als 100 Millionen US-Dollar erbeuten konnten. Von der Erpressung betroffen waren offenbar Schulen, Krankenhäuser, Finanzunternehmen und Infrastruktur in mehr als 80 Ländern.

Zerschlagung von Hacker-Netzwerk "Hive": Auch das FBI war beteiligt

Der Schaden, der bei den betroffenen Institutionen und Unternehmen entstand, soll noch deutlich höher sein. Er soll laut den Schätzungen der Ermittlerinnen und Ermittler in die Milliarden gehen. "Seit Juli vergangenen Jahres haben wir mehr als 300 Opfern auf der ganzen Welt geholfen und so Lösegeldzahlungen in Höhe von etwa 130 Millionen US-Dollar verhindert", sagte US-Justizminister Merrick Garland bei einer Pressekonferenz in Washington

In Deutschland waren an den Ermittlungen gegen "Hive" unter anderem das Bundeskriminalamt Wiesbaden, die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen beteiligt. In den USA arbeiteten das FBI und der Secret Service an der Zerschlagung des Hacker-Netzwerkes.