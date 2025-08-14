Hochzeit auf dem Hessentag in luftiger Höhe

Wer für nächstes Jahr eine ungewöhnliche Location für eine Hochzeit sucht, könnte auf dem Hessentag in Fulda fündig werden. Für das Landesfest soll ein 45 Meter hohes Riesenrad mit 36 vollverglasten Gondeln aufgestellt werden, das einen Panoramablick über Fulda und das Hessentagsgeschehen ermöglicht, wie die Stadt mitteilt.

Neben klassischen Fahrten sind den Angaben zufolge auch Sonderaktionen geplant: So sollen sich Paare im Riesenrad im Beisein eines Standesbeamten oder einer Standesbeamtin das Ja-Wort geben oder kirchliche Segnungen in luftiger Höhe empfangen können.

Domplatz als Hessentagsarena

Das Riesenrad solle allen Besuchern schon von Weitem den Weg zum Hessentag zeigen und neue Perspektiven auf die Stadt ermöglichen, teilte die Stadtverwaltung mit. «Gerade während der abendlichen Domplatzkonzerte werden die Gäste auf den Tribünen ein wunderbares Ensemble aus barockem Dom und modernem weißen Riesenrad im Hintergrund erleben dürfen», verspricht Dominik Höhl, Hessentagsbeauftragter der Stadt Fulda.

Deutschlands größtes und ältestes Landesfest wird vom 12. bis 21. Juni 2026 in der osthessischen Barockstadt gefeiert. Die Hessentagsstraße soll sich quer durch das Zentrum bis zu den Fulda-Auen erstrecken. Der Domplatz wird als Hessentagsarena Schauplaz für große Konzerte.