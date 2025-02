Gutachten: Mehrere Faktoren führten zu Deckeneinsturz

Gut ein Jahr nach dem Einsturz einer Hörsaal-Decke an der Marburger Philipps-Universität stehen die Ursachen fest: Dem finalen Gutachten zufolge trugen Materialermüdung aufgrund von Korrosion in Stahlstäben der Deckenaufhängung, erhöhte Feuchtigkeit in einer Dämmschicht sowie ein schneller Temperaturabfall in der Nacht des Vorfalls zu dem Deckeneinsturz bei, wie die Universität mitteilte. Die Korrosion sei von außen nicht sichtbar gewesen.

Eine weitere Ursache sei eine uneinheitliche Stahlqualität gewesen, die für eine verminderte Festigkeit gesorgt habe. Durch das Zusammenwirken aller Faktoren sei die Last der Zwischendecke des Hörsaals wahrscheinlich zu groß für das Tragsystem geworden.

Großteil der Büros im Gebäude kann wieder bezogen werden

Bei dem Einsturz in der Nacht zum 3. Dezember 2023 war niemand verletzt worden. Der betroffene Hörsaal, befindet sich im 1924 erbauten sogenannten Landgrafenhaus der Uni und hat eine Kapazität von rund 400 Plätzen, seit dem Einsturz ist er gesperrt.

Seither seien in dem Gebäude ausgewählte tragende Bauteile intensiv statisch überprüft geprüft worden, erklärte die Universität. Den Ergebnissen zufolge erfülle ein Großteil des Gebäudes die statischen Anforderungen an die Nutzung, sodass Büros und weitere Räume in diesem Gebäudeteil im ersten Quartal dieses Jahres wieder bezogen werden könnten. Bis hingegen der von dem Einsturz betroffene große Hörsaal wieder genutzt werden könne, dürften nach Einschätzung der Universität mehrere Jahre vergehen.