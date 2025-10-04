Wie zeigt sich Hochsensibilität bei Kindern und auf welche Hürden stoßen sie im Alltag?

Barfuß im heißen Sand laufen, einen lauten Staubsauger ertragen oder im Freibad schwimmen gehen: Für viele Kinder sind diese Alltagssituationen selbstverständlich. Der fünfjährige Niklas Weber (Name von der Redaktion geändert) benötigt für diese Dinge viele Versuche und geduldige Eltern. Der Grund: Er könnte hochsensibel sein und verarbeitet Reize intensiver.

Für Niklas’ Vater sprechen viele Situationen, die er mit seinem Sohn erlebt, für eine Hochsensibilität. „Unser Junior mag etwa keine starke Helligkeit und Sonnenstrahlen“, sagt Martin Weber (Name von der Redaktion geändert) aus dem Landkreis Würzburg. Niklas gehe dann nur mit einer Sonnenbrille und einer Capi nach draußen. „Ich habe den Eindruck, er möchte sich abschirmen.“

Starke Temperaturunterschiede machen dem Fünfjährigen ebenfalls zu schaffen. So benötigte Niklas mehrere Anläufe, um etwa im Freibad ins Wasser zu gehen. „Beim kürzlichen Thermen-Besuch war es in meinen Augen schon zu voll. Das wäre letztes Jahr auf keinen Fall möglich gewesen“, so der Vater. Die vollen Räume, die Lautstärke und die vielen neuen Situationen belasten Niklas: „Alles, was er nicht kennt, muss er erst analysieren“.

Hochsensible Kinder tun sich schwerer, neue Dinge auszuprobieren

Niklas tue sich schwer, neue Dinge auszuprobieren. Aktuell esse der Fünfjährige etwa sieben Produkte. Kürzlich starteten die Eltern einen Versuch mit gekochter Süßkartoffel. „Er hat eine halbe Stunde gekämpft, wollte aber nicht probieren.“

Diese Vorsicht zeigt sich auch in anderen Situationen: „Wir bekamen neue Geräte auf dem Spielplatz. Dort sieht er die anderen Kinder, möchte selbst aber nicht hingehen“, sagt Weber. Die innerliche Gehemmtheit ärgere seinen Sohn. „Wir als Eltern müssen geduldig sein und so lange warten, bis er sagt, das kann er nun tolerieren.“

Den Urlaub verbrachte die Familie kürzlich im österreichischen Zillertal. „Wir haben den Ort bewusst gewählt, da unser Sohn ihn kennt“, sagt Weber. Er hofft, dass eine Ritualisierung seinem Kind helfe und ihm Kraft gebe, neue Dinge auszuprobieren. Daher besuchte die Familie auch den gleichen Kletter-Parkour. „Letztes Jahr hat unser Junior viele Positionen weggelassen. Das war dieses Jahr anders. Er absolvierte sogar Stationen, die für Jugendliche waren.“

Wie lässt sich Hochsensibilität messen?

In der Kita habe Niklas Spaß, halte sich aber etwa beim Morgenkreis zurück. „Er möchte mit seinem Gesagten keine Fehler machen oder im Mittelpunkt stehen“, sagt Weber. Die Eltern überlegen nun, das Kind ein Jahr später einschulen zu lassen. Eine Hürde sieht der Vater beim Gemeinschaftssport. „Wir versuchen schon das zweite Mal zum Kindersport zu gehen. Unser Sohn kennt die Ergotherapeutin, die den Kurs leitet. Doch er ist nicht bereit, mitzumachen.“ Der Vater hofft, dass sein Sohn bis zur Einschulung am Unterricht teilnimmt. Aktuell könne er sich nicht vorstellen, dass Niklas etwa beim Fußballspielen in der Schule mitmachen würde.

Hochsensible Kinder müssen mit einigen Hürden im Alltag kämpfen. Foto: Silvia Gralla

In der Forschung gebe es noch keine einheitlichen Instrumente, um Hochsensibilität zu messen, erklärt Christian Müller, Inhaber der Vertretungsprofessur für Psychologie an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Müller ist ausgebildeter Schulpsychologe sowie Gymnasiallehrer und forscht zur Diagnostik von Hochsensibilität.

Laut Müller ist Hochsensibilität ein Persönlichkeitsmerkmal, das von der Psychologin Elaine Aron seit den 1990er Jahren geprägt und untersucht wird: „Aron nennt vier Indikatoren, um hochsensible Menschen zu beschreiben: tiefere Reizverarbeitung, rasche Überstimulation, emotionale Intensität und Empathie sowie Wahrnehmung von Details“, sagt Müller.

Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal

Im Umgang mit hochsensiblen Kindern ist laut Müller entscheidend, auf einen sicheren und strukturierten Rahmen zu achten, vertrauensvolle Beziehungen zu ermöglichen und Rückzugsräume zu schaffen. Mit Blick auf die Schule sollte der Unterricht verlässliche, sichere Beziehungen zu Lehrkräften und Mitschülern, klare Unterrichtsstrukturen und Klassenzimmermanagement, eine ruhige und ansprechende Vermittlung der Lerninhalte sowie Raum für tiefe Verarbeitung der Unterrichtsinhalte bieten.

Familien können laut Müller vor der Einschulung mit ihrem Kind soziale Interaktionen üben. „Förderlich sind sichere, liebevolle Beziehungen, stärkende Rituale und viel gemeinsame positive Zeit, etwa durch gemeinsames Essen oder Spielen“, sagt Müller. Zudem ein behutsamer Umgang mit Reizen und Medien. Diese Prinzipien für Schule und Elternhaus seien für alle Kinder förderlich, für hochsensible Kinder jedoch besonders entscheidend.