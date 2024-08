Tödlicher Unfall bei Wehrheim - Flüchtiger stellt sich

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße bei Wehrheim (Hochtaunuskreis) am Mittwochmorgen hat sich ein Mann der Polizei gestellt, der vermutlich beteiligt war. Die Polizei hatte nach einem Unfallflüchtigen fahndet. Der 37-Jährige aus Frankfurt am Main habe sich noch am Abend über seinen Rechtsanwalt gemeldet. Bei dem Unfall in der Nähe der Saalburg starb ein 41-jähriger Fahrer. Sein 59 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

