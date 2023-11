Hochwasser in Frankreich: Überschwemmung trifft 200.000 Menschen

Starke Regenfälle sorgen für Hochwasser im Norden Frankreichs. Mehrere Flüsse sind über die Ufer getreten. Knapp 200.000 Menschen sind von den Überschwemmungen betroffen.

In Nordfrankreich regnet es so viel, wie seit 30 Jahren nicht. Nach starken Niederschlägen seien im Einzugsgebiet der Flussläufe Aa, Hem, Liane und Canche 192.000 Menschen von drohendem Hochwasser betroffen, teilte das Département Pas-de-Calais am Mittwochabend mit. Wegen der Überschwemmungsgefahr müssen am Donnerstag und Freitag 74 Schulen geschlossen bleiben.

192.000 Menschen sind von dem drohenden Hochwasser betroffen, so das Département Pas-de-Calais. Die Feuerwehr sei seit dem Start der Überschwemmungen zu 860 Einsätzen ausgerückt. 5200 Menschen hatten keinen Zugang zu Trinkwasser mehr. In 60 Häusern wurde wegen Überflutungen der Strom abgestellt. Bisher wurden drei Verletzte gemeldet. Einsatzkräfte sind weiterhin in Alarmbereitschaft. Aktuell gilt die Unwetterwarnstufe Orange.

Heftige Niederschläge sorgen für historisches Hochwasser in Frankreich

Auch kleinere Flüsse traten laut Wetterdienst Météo France wegen des heftigen Regens über die Ufer. In den vergangenen 20 Tagen habe es drei Mal so viel geregnet wie üblich. Zu dieser Jahreszeit habe man eine solche Regenmenge im Département zuletzt vor 30 Jahren gemessen. Örtlich sei binnen sechs Tagen sogar so viel Regen wie sonst im gesamten November gefallen. (mit dpa)

