Regenmassen ohne Ende: So dramatisch ist die Hochwasserlage in Österreich

Es ist ein Anblick, den die Wienerinnen und Wiener noch nie zu sehen bekommen haben: Der tagelange Dauerregen hat den von Westen über einen regulierten Kanal in die Stadt fließenden Wienfluss – normalerweise ein kleines Rinnsal – in einen reißenden Strom verwandelt, der vielerorts über die Ufer tritt. Weiter im Osten im Stadtzentrum, dort, wo der Wienfluss in den Donaukanal mündet, vernichtet die Überflutung zahlreiche Lokale einer beliebten Ausgehmeile. Fassungslos stehen Schaulustige am Ufer, machen Selfies und filmen. Ein Flusskreuzfahrtschiff der Schweizer Linie „Thurgau Travel“ hängt im Überflutungsgebiet fest, ein Anlegen am Ufer ist unmöglich, 102 Passagiere und 40 Crewmitglieder können das Schiff nicht verlassen.

Wer sich an diesem Morgen nicht dringend auf den Weg machen muss, bleibt zu Hause – in die Arbeit oder in die Schule zu gelangen, gleicht am Montag ohnehin einer Mammutaufgabe, wenn nicht einer Mutprobe. Die U-Bahnen in Österreichs Hauptstadt stehen in weiten Teilen still, nur eine einzige Linie fährt durchgehend, im Umland sind zahlreiche Straßen gesperrt. Am Sonntagabend war die Stadt mehr oder weniger abgeriegelt: Weder per Zug noch mit dem Auto und weder von Osten, Westen oder Süden war die Zufahrt ungehindert möglich. Autobahnen mussten wegen massiven Überflutungen gesperrt werden, Zugverkehr auf der Westbahn in Richtung Linz und Salzburg war auch am Montag nicht möglich, die Österreichischen Bundesbahnen haben eine vorerst bis Donnerstag geltende Reisewarnung ausgesprochen. Vielerorts, auch im nördlich von Wien gelegenen Klosterneuburg, bleiben Schulen und Kindergärten geschlossen. Vor allem der Westen des Wiener Stadtgebietes ist massiv von Überflutungen betroffen: In den dortigen Bezirken mussten Häuser evakuiert werden, einige von ihnen waren am Wochenende nur mehr per Boot erreichbar. Und der Regen will auch am Montag kein Ende nehmen.

Die verheerendste Flutkatastrophe seit Jahrzehnten in Österreich

Es ist der fünfte Tag der verheerendsten Flutkatastrophe, die Österreich in vielen Jahrzehnten erlebt hat. Vielerorts führen die Flüsse und Bäche ein hundertjährliches Hochwasser, vor allem in Niederösterreich, aber auch in der Steiermark, in Oberösterreich und im nördlichen Burgenland. Feuerwehren und auch das Bundesheer sind im Dauereinsatz, führen Evakuierungen durch, kämpfen gegen die Wassermassen. Die Priorität der Einsatzkräfte, auch am Montag: Leben retten. Für einen 70-jährigen Mann im Bezirk St. Pölten-Land und einen 80-Jähirgen im Bezirk Korneuburg kam jede Hilfe zu spät: Die Pensionisten wurden in ihren Häusern von den Wassermassen eingeschlossen. Bei Auspump-Arbeiten in einem Keller kam am Wochenende ein Feuerwehrmann ums Leben.

Am schlimmsten betroffen ist das Bundesland Niederösterreich. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Am prekärsten ist die Situation im nördlichen Niederösterreich: Aus dem Stausee in Ottenstein am Kamp – das Kamptal war bereits 2002 Opfer eines gewaltigen Hochwassers geworden – muss stetig kontrolliert Wasser abgelassen werden, um ein Übergehen zu verhindern und Platz für weitere Regenmengen zu schaffen. Weiter unten im Tal sorgt das für eine äußerst prekäre Lage. Erst am Montagabend wird die Spitze der Flut in der Krisenregion erwartet. Auch die niederösterreichische Landeshauptstadt kämpft gegen massive Überschwemmungen – bereits am Sonntag wurde das gesamte Bundesland Niederösterreich zum Katastrophengebiet erklärt.

Die Regenmengen in Österreich brechen alle Rekorde

Die Regenmengen, die das Tief „Anett“ seit Donnerstag fast über dem gesamten österreichischen Bundesgebiet abließ, brechen alle Rekorde: Im niederösterreichischen Lilienfeld fielen seit Mittwochabend 370 Liter pro Quadratmeter – mehr als dreimal die Menge Regen, die dort normalerweise im ganzen Monat September im Schnitt fällt. Tagelang wütete vor allem im Osten Österreichs Sturm: Windböen mit 80 Km/h gab es südlich von Wien, auf den Wiener Hausbergen Rax, Schneeberg und am Wechsel gab es Spitzen von bis zu 150 Stundenkilometern. Massive Schneefälle im gesamten Alpengebiet, stellenweise bis auf unter 700 Meter Seehöhe, machten das Passieren von Straßen in den Alpen unmöglich.

Stellenweise lag noch am Montag bis zu zwei Meter Schnee auch in niederen Lagen. Dieser, so prognostizieren die Meteorologen, wird in den kommenden Tagen abschmelzen – was stellenweise erneut zu kritischen Situationen führen könnte. Dabei war der Schnee ironischerweise kurzzeitig sogar ein Segen: Die Experten betonen, der Schneefall habe noch weitere Wassermassen gebunden – und so ein Jahrtausendhochwasser verhindert.

Aus Sicht zahlreicher Meteorologen ist klar, dass – neben anderen Faktoren – die extrem warmen Meerestemperaturen und damit der menschengemachte Klimawandel für die extrem hohe Feuchtigkeit in der Luft und damit für die Rekordniederschläge verantwortlich sind. Klimaforscher würden „seit 30 Jahren warnen, dass die Erderwärmung mehr Extremniederschlag“ bringen würde, schreibt Stefan Rahmstorf vom Potsdamer Institute for Climate Impact Research PIK, bei der Plattform „X“. Rahmstorf betont: Diese Zunahme von Extremniederschlägen lasse sich auch für Deutschland und Österreich wissenschaftlich nachweisen.

Die Flutkatastrophe bringt auch den Wahlkampf für die in zwei Wochen anstehenden Nationalratswahlen zum Stopp: Alle Parteien haben angekündigt, Veranstaltungen in den kommenden Tagen abzusagen.