«Katastrophal»: Tote bei Überschwemmungen in Texas

Bei heftigen Überschwemmungen in Texas im Süden der USA sind mehrere Menschen gestorben. Die Polizeibehörde des Bereichs Kerr County teilte auf Facebook mit: «Wir können Todesfälle bestätigen». Mehr Details gab es zunächst nicht. Bewohner wurden gewarnt, sich von Bächen und Flüssen fernzuhalten - vor allem rund um den Guadalupe River - und sich in höher gelegene Gebiete in Sicherheit zu bringen. Die Polizeibehörde sprach von einem «katastrophalen Hochwasser».

