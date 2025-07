„Hochzeit auf den zweiten Blick“: Sendetermine, Teilnehmer, Übertragung - alle Infos

„Drum prüfe, wer sich ewig bindet“ – genau um diese Weisheit aus Schillers „Glocke“ geht es in „Hochzeit auf den zweiten Blick“. Die neue Reality-Dating-Show bei Joyn begleitet heiratswillige Singles auf ihrem Weg zur großen Liebe. Durch wissenschaftlich fundierte Matchings entsteht eine Verlobung in traumhafter südlicher Kulisse, doch die Hochzeit folgt erst nach einer intensiven Kennenlernphase. Ganz nach dem Prinzip: Erst verloben, dann verlieben, schließlich heiraten! Wir kennen die Einzelheiten der Show und teilen sie gern mit Ihnen.

„Hochzeit auf den zweiten Blick“: Die Sendetermine

Joyn lädt ab 18. Juni 2025 immer mittwochs zur „Hochzeit auf den zweiten Blick“. Die Sendetermine der sieben Doppelfolgen:

Folge 1 und 2: Mittwoch, 18. Juni 2025

Folge 3 und 4: Mittwoch, 25. Juni 2025

Folge 5 und 6: Mittwoch, 2. Juli 2025

Folge 7 und 8: Mittwoch, 9. Juli 2025

Folge 9 und 10: Mittwoch, 16. Juli 2025

Folge 11 und 12: Mittwoch, 23. Juli 2025

Folge 13 und 14: Mittwoch, 30. Juli 2025

Die Teilnehmer bei „Hochzeit auf den zweiten Blick“

Bisher hat Joyn lediglich die Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer enthüllt. Einzelheiten liegen noch unter den dichten Schleiern der Zukunft.

Sophia

Dennis

Sarah

Christopher

Lisa (aus Berlin)

Sascha

Maureen

Simon

Larissa

Torge

Lisa (aus St. Pölten, Österreich)

Oli

„Hochzeit auf den zweiten Blick“: Die Übertragung im TV und Stream

In Sachen TV müssen wir leider Fehlanzeige melden, die „Hochzeit auf den zweiten Blick“ läuft nicht im linearen Fernsehprogramm von Sat.1. Für Zuschauer mit digitalen Endgeräten ist das aber kein Problem, denn die Show ist beim sendereigenen Streamingdienst Joyn abrufbar.

Der Basisdienst ist völlig kostenlos, man muss sich nur registrieren. Wer allerdings zusätzliche Annehmlichkeiten haben möchte, könnte das Premium-Abonnement Joyn PLus+ in die engere Wahl nehmen. Für 6,99 Euro pro Monat bietet der Dienst nach eigenen Angaben das „volle Paket“: eine umfangreiche Film-Bibliothek mit aktuellen Blockbustern, komplette Serien sowie eine Vielzahl an Originals und Exclusives, die über die kostenlose Version von Joyn hinausgehen.

Worum geht es bei „Hochzeit auf den zweiten Blick“?

In dem Format „Hochzeit auf den zweiten Blick“ werden zwölf Singles von einem Expertenteam wissenschaftlich gematcht und verbringen ihre erste gemeinsame Zeit in einer Urlaubskulisse auf der griechischen Insel Kreta.

Das Team ist den Fans von Reality-Dating-Shows bereits bekannt, denn es sorgt auch bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ für die wissenschaftliche Grundlage. Dr. Sandra Köhldorfer, Psychoanalytikerin und Psychotherapeutin aus Österreich, gehört dazu. Mit dabei ist auch Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn, die stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Paare hat. Komplettiert wird das Trio durch den Diplom-Psychologen und Matching-Experten Markus Ernst, der mit seiner Erfahrung die idealen Paar-Konstellationen ermittelt.

Im Gegensatz zu „Hochzeit auf den ersten Blick“, bei dem die Teilnehmer ohne vorheriges Kennenlernen direkt heiraten, beginnt das Experiment hier mit einer Verlobung. Die Paare haben somit die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre näher kennenzulernen und ihre Beziehung zu vertiefen. Sie ziehen gemeinsam in das Couple House auf Kreta und erleben dort, wie sich ihre Verbindung entwickelt. Im großen Finale der Show stellt sich schließlich die entscheidende Frage: Hat das wissenschaftliche Matching tatsächlich dazu geführt, dass echte Liebe entstanden ist? Wird aus der Verlobung eine Ehe?

Mit diesem Spin-Off baut Joyn auf dem Erfolg von „Hochzeit auf den ersten Blick“ auf und erweitert das Konzept um eine Phase des gemeinsamen Erlebens und Verstehens. Die neue Show bleibt der wissenschaftlichen Methode treu, bietet den Kandidaten jedoch mehr Raum für persönliche Entwicklung, bevor sie den Bund fürs Leben schließen.