Die drei Fragezeichen, Folge 223: Wann erscheint das Hörspiel?

Die drei Fragezeichen ermitteln bald wieder: Die neue Hörspiel-Folge 223 heißt "Die drei ??? und der Knochenmann". Wann erscheint sie und worum geht es?

Schon seit 1979 erscheinen die Hörspiel-Abenteuer von Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, die sich als Detektive Die drei Fragezeichen nennen - offiziell als "Die drei ???" geschrieben. Nun ist die Serie schon bei Folge 223 angelangt, in der neue Rätsel auf die Ermittler warten.

Hier erfahren Sie, wann die neue Folge mit dem Namen "Die drei ??? und der Knochenmann" erscheint, die auf dem gleichnamigen Buch von Autor Marco Sonnleitner basiert. Und worum geht es eigentlich in dem Fall?

Die drei Fragezeichen, Folge 223: Wann ist das Erscheinungsdatum?

Die Folge "Die drei ??? und der Knochenmann" erscheint schon bald. Der Hörbuch-Verlag Europa hat das Erscheinungsdatum für den 28. Juli 2023 angekündigt. Die Folge 223 soll als CD, MC und Vinyl veröffentlicht werden, wird sich aber auch auf Spotify streamen lassen.

Was ist die Handlung von "Die drei ??? und der Knochenmann"?

Da die Hörspiel-Folge 223 auf dem gleichnamigen Buch mit der Nummer 221 aus dem Juli 2022 beruht, ist die Handlung schon bekannt - auch wenn es bei der Umsetzung Abweichungen geben kann. Hier geben wir ohne Spoiler eine kurze Zusammenfassung dazu, worum es in der Vorlage geht.

In der Handlung des Buchs feiert das Camelot Theatre in Santa Monica sein 100-jähriges Bestehen. Der Direktor hat sich zu diesem Anlass etwas Besonderes einfallen lassen: Wer ein Rätsel aus fünf Teilen lösen kann, gewinnt einen Preis. Das klingt für Die drei Fragezeichen genau richtig. Doch schnell müssen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews feststellen, dass es in Verbindung mit dem Theater ein dunkles Geheimnis gibt.

Neue Folge 223 von Die drei Fragezeichen: Wer sind die Sprecher?

Seit der ersten Folge sind die drei Hauptsprecher dieselben geblieben:

Oliver Rohrbeck spricht Justus Jonas , erster Detektiv

spricht , erster Detektiv Jens Wawrczeck spricht Peter Shaw , zweiter Detektiv

spricht , zweiter Detektiv Andreas Fröhlich spricht Bob Andrews, zuständig für "Recherchen und Archiv"

Welche weiteren Sprecherinnen und Sprecher bei "Die drei ??? und der Knochenmann" dabei sind, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

Was waren die letzten Fälle von Die drei Fragezeichen?

Im Jahr 2023 sind bislang drei Folgen von Die drei Fragezeichen erschienen - 223 wird die vierte sein. Das waren die Titel und Termine: