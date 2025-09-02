Familie sucht 1.000 Euro – Sohn verliert Geld

Wo sind die 1.000 Euro geblieben? Eine Familie in Gründau (Main-Kinzig-Kreis) sucht nach Bargeld, das sie eigentlich für den Kauf eines Fahrzeugs zurückgelegt hatte. Der zwölf Jahre alte Sohn hat nach Polizeiangaben das Geld - mehrere 50- und 100-Euro-Scheine - heimlich an sich genommen und ist mit einem Freund auf dem Fahrrad durch den Ort gefahren.

Dabei sei das Geld verloren gegangen. Wo genau, lasse sich nicht mehr sagen, denn die beiden Jungen seien sämtliche Strecken, auf denen sie unterwegs waren - auch Feldwege - vergebens abgefahren, berichtete die Polizei. Von den Scheinen fehle bislang jede Spur.

Warum der Zwölfjährige das Geld an sich nahm und was er damit vorhatte, konnte die Polizei nicht sagen. «Die Familie hofft nun, dass es ehrliche Finder gibt, die das Geld zurückbringen», teilten die Beamten mit.