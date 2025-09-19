Wochenende startet hochsommerlich

Zum Start des Wochenendes können sich die Hessinnen und Hessen noch einmal auf sommerliche Temperaturen und viel Sonne freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Samstag mit Temperaturen um 30 Grad.

Bereits am Freitag klettern die Thermometer auf über 25 und bis zu 29 Grad. Regen ist laut DWD nicht in Sicht. Dafür zeigt sich im ganzen Land die Sonne. Auch die Nacht auf Samstag bleibt dann trocken. Örtlich bildet sich Nebel und es kühlt auf 14 bis 8 Grad ab.

Temperatursturz am Sonntag

Am Samstag klopft der Hochsommer noch einmal an. Neben wenigen Wolken scheint ganztägig die Sonne, dazu wird es warm: Der Wetterdienst erwartet maximal 27 bis 31 Grad, mit den höchsten Werten im Süden.

Am Sonntag folgt dann der Wetterwechsel: viele Wolken, Regen Gewitter und Höchstwerte von 19 bis 23 Grad. Auch die neue Woche startet grau und nass. Dann wird es vermutlich auch noch kühler.