Hoher Promillewert: Streit um Geldbörse: Mann randaliert mit Axt in Kiosk

Hoher Promillewert

Streit um Geldbörse: Mann randaliert mit Axt in Kiosk

In Hessen bricht in einem Geschäft ein Streit wegen eines Portemonnaies aus. Ein Atemalkoholtest zeigt: Der Mann ist stark betrunken.
Von dpa
    Gegen den Mann wird nun ermittelt. (Symbolbild)
    Gegen den Mann wird nun ermittelt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Ein Mann hat in einem Kiosk im hessischen Landkreis Offenbach mit einer Axt randaliert und das Personal bedroht. Nach Polizeiangaben hatte der 48-Jährige am Samstagnachmittag seine Geldbörse in dem Geschäft in Langen vergessen und war etwa eine Stunde später zurückgekehrt, um sie abzuholen.

    Inzwischen hatte ein anderer Kunde das Portemonnaie beim Personal abgegeben. Dabei kam es laut Polizei zu einer hitzigen Diskussion: Der 48-Jährige war überzeugt, dass Bargeld fehlte. Er verließ den Laden, kehrte jedoch wenig später mit einer Axt zurück. Zeugenaussagen zufolge beschädigte er zunächst eine Fußmatte vor dem Eingang. Anschließend soll er den Inhaber und einen Mitarbeiter bedroht haben. Letztlich warf er die Axt neben den Tresen und ging.

    Atemalkoholtest ergibt 3,14 Promille

    Die Polizei nahm den Mann widerstandslos fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,14 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts der Bedrohung, Sachbeschädigung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

