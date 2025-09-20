A4 wegen Lkw-Brand stundenlang gesperrt

Die Autobahn 4 ist wegen des Brands eines Lkws für mehrere Stunden gesperrt worden. Am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr habe ein 47-jähriger Lkw-Fahrer Rauch in seinem Motorraum festgestellt, teilte die Polizei mit. Er habe das Fahrzeug im Baustellenbereich auf der A4 zwischen Bad Hersfeld und Kirchheim (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) unverletzt verlassen können. Wenig später habe die Zugmaschine in Brand gestanden. Das Feuer habe auch auf den Auflieger, der unter anderem mit Spraydosen beladen war, übergegriffen.

Hoher Sachschaden an Sattelzug und Fahrbahn

Für die Löscharbeiten habe die A4 in beide Richtungen voll gesperrt werden müssen. Es habe mehrere Stunden gedauert, bis die im Stau stehenden Autos die Autobahn verlassen konnten, hieß es weiter. So hätten die letzten Autos in Fahrtrichtung Bad Hersfeld die Autobahn bis 10.30 Uhr verlassen können. Etwas später sei eine Spur der entgegengesetzten Fahrtrichtung freigegeben werden können. Wie lange die Sperrung in Richtung Bad Hersfeld noch andauert, war zunächst unklar.

Der entstandene Sachschaden am Sattelzug beläuft sich laut Polizei auf rund 100.000 Euro. Dazu kämen noch rund 50.000 Euro Sachschaden an der Fahrbahn. Grund für den Brand des Lkws sei wohl ein technischer Defekt gewesen.