21-Jähriger prallt mit gemietetem Auto gegen Brückengeländer

Mit einem gemieteten Auto und vermutlich berauscht ist ein Mann in Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) in ein Brückengeländer gerast. Wie die Polizei mitteilte, räumte der Wagen zuvor fünf Bauzäune ab und streifte einen Baum. Der 21-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Er war nach einer Zeugenaussage in der Nacht zum Samstag zu schnell unterwegs, als er die Kontrolle über das Auto verlor. Weil die Polizei nicht sicher war, ob der Mann berauscht war, nahm sie ihm Blut ab. Das Ergebnis steht noch aus.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von rund 60.000 Euro. Dazu kommen Schäden an Brücke und Zäunen von mehr als 21.000 Euro. Die Polizei prüft derzeit, ob noch weitere Menschen im Auto saßen.