Linienbus kracht gegen mehrere Fahrzeuge und einen Zaun

Ein Linienbus ist in Gießen gegen mehrere parkende Fahrzeuge sowie einen Zaun gekracht und hat einen Schaden von mehr als 300.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, kam der Gelenkbus am frühen Morgen von der Fahrbahn ab. Auf der anderen Straßenseite sei er gegen mehrere geparkte Autos und ein Wohnmobil gestoßen. Erst auf einem Grundstück kam er zum Stehen, wie es hieß. Für Aufräumarbeiten wurde die Straße bis zum Nachmittag gesperrt.

Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen. Einen medizinischen Notfall schließt die Polizei derzeit nicht aus. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.