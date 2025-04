Wohnhäuser nach Feuer in Weilburg einsturzgefährdet

Mindestens eine halbe Million Euro Schaden hat ein Feuer nach Schätzungen der Polizei in Weilburg angerichtet. Aus noch unbekannten Gründen waren in der Nacht ein Mehrfamilienhaus, ein Einfamilienhaus und eine Scheune in Vollbrand geraten, wie die Polizei mitteilte. Verletzt worden sei niemand: Alle anwesenden Bewohner konnten sich in der Nacht selbst in Sicherheit bringen. Die Gebäude wurden laut Mitteilung aber so stark beschädigt, dass sie jetzt einsturzgefährdet sind.

Etwa fünf Stunden lang war die Feuerwehr den Angaben zufolge im Einsatz, bis das Feuer gelöscht war. Mehrere Haushalte hatten wegen des Brandes zunächst keinen Strom. Außerdem sperrten die Einsatzkräfte mehrere Zufahrten, weil das Feuer für eine starke Rauchentwicklung gesorgt hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben.