Zwei Leichtverletzte nach Brand in Tiefgarage

Zwei Menschen sind bei einem Brand in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Altensteig (Landkreis Calw) leicht verletzt worden. Über 70 Bewohner evakuierte die Feuerwehr am späten Montagabend aus dem Haus, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Ein in der Garage geparktes Auto hatte wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen.

Die alarmierte Feuerwehr rückte mit 98 Kräften an. Sie evakuierten wegen der starken Rauchentwicklung die Bewohner aus dem Haus. Nahezu 50 Rettungskräfte, Notärzte und Notfallseelsorger betreuten mehrere Dutzend Menschen an Sammelstellen. Die Feuerwehr löschte nach etwa zwei Stunden den Brand. Die Nacharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen an.

Eine Frau und ein Feuerwehrmann wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Derzeit können die Menschen nicht in das Haus zurück. Die Gemeinde sorgte für die Unterbringung in einer Sporthalle. Vier Autos brannten aus, es entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe.