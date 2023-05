Hohlbeins "Der Greif": Start, Handlung, Besetzung - alle Infos

Hohlbeins "Der Greif": Hier kommen die Infos über Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Stream und den Trailer. Alles über die neue Fantasy-Serie.

Hohlbeins "Der Greif" ist die wohl größte deutsche Fantasy-Geschichte seit "Die unendliche Geschichte", vermutet Amazon vollmundig. Der Kultroman stammt von Wolfgang und Heike Hohlbein - seit 1989 zählt er zu den Genre-Klassikern. Das Epos wurde jetzt in sechs nicht weniger epischen Episoden verfilmt. Die Serie setzt die 1990er Jahre perfekt ins Bild und "transportiert dadurch genau das Gefühl, das auch der Roman bereits eingefangen hat" (O-Ton Amazon).

Start von Hohlbeins "Der Greif": Ab wann läuft die Serie bei Prime Video?

Amazon hat den Start der Serie für morgen, Freitag den 26. Mai 2023, angekündigt.

Folgen von "Der Greif" im Überblick

Der Anbieter bereitet seine Zuschauer auf sechs Folgen à 50 Minuten vor, die bisher noch keine Episoden-Titel tragen, sondern schlicht durchnummeriert sind. Sofern Amazon noch eine Namensgebung nachreicht, erfahren Sie es hier.

Folge 1

Folge 2

Folge 3

Folge 4

Folge 5

Folge 6

Die Handlung: Worum geht es bei Hohlbeins "Der Greif"?

Die Story spielt im Jahr 1994 in einem fiktiven Ort namens Krefelden. Dort stoßen die drei Außenseiter Mark, Memo und Becky auf eine fantastische Welt, die sich "Der Schwarze Turm" nennt. Ein allesverschlingendes Monster, der "Greif", unterjocht sämtliche lebenden Wesen in dieser mysteriösen Welt. Offenbar ist Mark der Einzige, der den Greif bezwingen kann. Doch der junge Mann ist kein Held und will auch auf gar keinen Fall einer sein. Er hat genug am Hals - mit der Schule, seinen legendären Wutausbrüchen und seiner ersten großen Liebe. Kampf gegen Monster? Kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Doch als sein Bruder Thomas spurlos verschwindet, müssen die Freunde in die Welt des Schwarzen Turms aufbrechen und schneller erwachsen werden, als ihnen lieb ist. Sie raffen allen Mut zusammen und ziehen los.

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von Hohlbeins "Der Greif"

Amazon Prime hat die folgenden Darsteller und Darstellerinnen auf die Besetzungsliste gesetzt:

Jeremias Meyer ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") als Mark

("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") als Mark Lea Drinda ("Wir Kinder vom Bahnhof Zoo") als Becky

Zoran Pingel ("Dogs of Berlin ") als Memo

") als Memo Theo Trebs ("Oh Boy") als Thomas

("Oh Boy") als Sabine Timoteo ("Ein Freund von mir") als Petra

Samirah Breuer ("One Night Off") als Maya

Armin Rohde ("Rossini", "Tatort") als Kommissar Bräker

Thorsten Merten ( "Babylon Berlin" ) als Dr. Peters

( ) als Dr. Peters Golo Euler ("Sturm der Liebe") als Karl

("Sturm der Liebe") als Karl Fabian Busch ("Er ist wieder da", "Der Vorleser") als Koteas

Flora Li Thiemann als Sara

als Sara Yuri Völsch als Ben

Michael Hoppe als Young Mark

Sebi Jaeger als Demia

Jacob Fliess als Tanis

Lenius Jung als Dix

Özgür Karadeniz als Saim

Hinter der Kamera war dieser Stab aktiv:

Showrunner: Erol Yesilkaya , Sebastian Marka

, Regie: Sebastian Marka (Episoden 1,2, 5 und 6), Max Zähle (Episoden 3 und 4)

(Episoden 1,2, 5 und 6), (Episoden 3 und 4) Headwriter: Erol Yesilkaya

Staffwriter: Boris Dennulat, Senad Halilbasic, Stefanie Veith

Executive Producer: Quirin Berg , Max Wiedemann, André Zoch

, Wiedemann, André Zoch Production Design: Sebastian Krawinkel

Und sonst so?

Produziert von W&B Television in Kooperation mit DogHaus Film für Amazon Studios nach dem Hohlbein'schen Roman.

nach dem Hohlbein'schen Roman. Das Konzept der Kostüme stammt vom Team des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro .

. "Der Greif" wird gefördert vom GMPF, vom Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF ) und dem Canary Islands Tax Incentive.

Wo und wie kann man Hohlbeins "Der Greif" im Stream verfolgen?

Dazu braucht man den Zugang zu Amazon Prime. Nach einem Gratiszeitraum von 30 Tagen kostet der Dienst 8,99 pro Monat. Das Abo ist jederzeit kündbar (Stand: 1. Mai 2023). Allerdings sind nicht alle Angebote in diesem Beitrag enthalten – manche Filme und Serien muss man kaufen, kann sie aber auch für zwei Tage mieten. Die Preise hierzu variieren. Aktuelle und weitergehende Infos zu den Konditionen finden Sie jederzeit auf der Website des Anbieters.

Trailer zu "Der Greif"

Nach einem ersten Teaser hat Amazon inzwischen auch einen Trailer zur Serie veröffenlicht. Hier kommt er: