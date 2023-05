Zwei Piloten sterben bei Flugzeugabsturz in Schleswig-Holstein

Bei einem Flugzeugabsturz in Schleswig-Holstein sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Am Montagmittag gegen 13 Uhr ist am Flugplatz Hohn in Schlesweig-Holstein ein Flugzeug abgestürzt. Zwei Piloten sind dabei ums Leben gekommen. Laut dem NDR ereignete sich der Unfall bereits beim Start. Am Boden habe es keine Verletzten gegeben.

Flugzeugabsturz in Schleswig-Holstein: Ziviler Learjet verunglückt

Bei der verunglückten Maschine handelt es sich nach Angaben der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig um einen zivilen Learjet, der zur Zieldarstellung der Luftwaffe eingesetzt wird. Der Jet soll einer privaten Firma gehören, die im Auftrag der Bundeswehr fliegt. Das berichtete der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag. Die Hintergründe des Unfalls sind bislang unklar. Die Ermittlungen zur Absturzursache laufen.

Der Flugplatz Hohn ist ein Militärflugplatz der Luftwaffe der Bundeswehr. Er liegt in der Gemeinde Hohn in der Nähe von Rendsburg. Seit Ende 2021 dient der Flugplatz nach Bundeswehrangaben für die in Norddeutschland gelegenen fliegenden Verbände als Ausweichflugplatz.