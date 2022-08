Fünf Studenten-Oscar-Chancen für Filme deutscher Hochschulen

Sprungbrett nach Hollywood: Der Studenten-Oscar wird jedes Jahr an Nachwuchsregisseure aus der ganzen Welt verliehen. Aus Deutschland sind fünf Kurzfilme nominiert.

Gleich fünf Filmproduktionen deutscher Hochschulen haben in diesem Jahr Chancen auf einen Studenten-Oscar. Nach Mitteilung der Oscar-Akademie in Los Angeles am Donnerstag (Ortszeit) werden die Preise für die Kurzfilme amerikanischer und internationaler Nachwuchsregisseure voraussichtlich im Oktober in Kalifornien verliehen.

Zwei Studenten aus München haben die Chance auf den Studenten-Oscar

In der Sparte "Animation" sind die Regisseure Jan Gadermann und Sebastian Gadow (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf) mit dem Stop-Motion-Film "Laika & Nemo" vertreten. Sechs weitere Trickfilme sind in dieser Sparte im Rennen.

Unter den sieben Finalisten in der Kurzfilm-Sparte "Narrative" gibt es neben Beiträgen aus Italien, Mexiko und den USA gleich vier deutsche Anwärter. Nils Keller ("Almost Home") und Welf Reinhart ("Eigenheim") sind beide von der Hochschule für Fernsehen und Film München. Pascal Schuh (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf) ist mit dem Kurzfilm "Auf Platte" (engl. Titel: "Songs of a Caretaker") im Rennen, Eugen Merher (Filmakademie Baden-Württemberg) mit "The Boy Who Couldn’t Feel Pain".

Auszeichnung kann helfen, wenn man es in Hollywood schaffen möchte

Mit den Trophäen ehrt die Akademie seit 1972 Auslands-Regisseure und junge Talente von Filmhochschulen in den USA. Der Studenten-Oscar hat sich als Sprungbrett für eine Hollywood-Karriere erwiesen. Regisseure wie John Lasseter ("Toy Story"), Spike Lee ("Malcolm X"), Robert Zemeckis ("Zurück in die Zukunft") und Cary Fukunaga ("Keine Zeit zu sterben") zählen zu früheren Preisträgern. (dpa)

Lesen Sie dazu auch