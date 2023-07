Ryan O'Neal fühlt sich von Hollywood vergessen

In den 70er Jahren gehörte der Schauspieler zu den erfolgreichten in Hollywood. Er wurde viel eingeladen und hofiert. Das ist lange her. Und heute?

US-Schauspieler Ryan O’Neal ("Is’ was, Doc?") fühlt sich von Hollywood vergessen. "Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und die Studios kein Geld mehr mit einem verdienen können, dann lässt einen diese Industrie ganz schnell fallen", sagte der 82-Jährige der "Bild am Sonntag". "Es ist fast so, als wäre ich heute eine Persona non grata." Als er noch mit Farrah Fawcett zusammen gewesen sei, habe er sich vor Einladungen "zu den besten Partys kaum retten" können. Heute rufe niemand mehr an. "Hollywood hat mich völlig vergessen", sagte der Vater der Schauspielerin Tatum O’Neal.

In den 70er Jahren zählte O’Neal zu den erfolgreichsten Hollywood-Stars - er spielte in Filmen wie "Love Story", "Paper Moon" und "Barry Lyndon" Hauptrollen. Heute verbringe er in Südkalifornien viele Stunden am Strand, gehe spazieren und schaue den Delfinen zu, sagte er. Nicht mehr von Hollywood kontaktiert zu werden, sei nicht weiter schlimm: "Ich habe ein tolles Leben geführt, viele interessante Menschen kennengelernt und auch ein bisschen Geld verdient."

(dpa)