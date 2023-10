Medienberichte: "Friends"-Star Matthew Perry ist tot

Matthew Perry ist tot. Das berichten US-Medien übereinstimmend. Der Chandler-Darsteller aus der Kultserie "Friends" wurde nur 54 Jahre alt.

Große Trauer um Matthew Perry am Sonntag: Zehn Staffeln lang spielte Perry den charmanten, wortgewandten Chandler Bing in der US-Sitcom "Friends". Nun ist er im Alter von 54 Jahren gestorben.

Matthew Perry ist tot: Trauer um "Chandler" aus "Friends"

Das berichten das gut unterrichtete Promi-Portal TMZ und auch die Los Angeles Times. Eine offizielle Bestätigung der Familie steht noch aus. Gegenüber der L.A. Times äußerte sich die Warner Bros. Television Group: "Wir sind erschüttert über den Tod unseres lieben Freundes Matthew Perry."

Perry, der lange mit seiner Alkohol- und Drogensucht gekämpft und diese im letzten Jahr in seiner Autobiografie mit dem Titel „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ öffentlich gemacht hatte, sei demnach gegen 16 Uhr Ortszeit tot in einem Whirpool oder einer Badewanne in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden.

Die Polizei sei vor Ort, es werde ermittelt, berichtet die L.A. Times. Es gebe keine Hinweise auf ein Verbrechen. Auch seien bei Perry keine Drogen gefunden worden, so TMZ.

"Friends"-Star Matthew Perry spielte auch andere Rollen

Neben seiner Kultfigur Chandler Bing in "Friends" - in der 10. Staffel sollen die Hauptdarsteller eine Million Euro pro Folge verdient haben - spielte Perry an der Seite zahlreicher Hollywood-Stars. In "Fools Rush In – Herz über Kopf" stand er mit Salma Hayek vor der Kamera, in "Keine halben Sachen" mit Bruce Willis.

Im Mai 2021 kamen alle sechs "Freunde" in der Sondersendung "Friends: The Reunion" vor der Kamera zusammen. "Friends" läuft in Deutschland aktuell auf dem Streamingservice Netflix.

Matthew Perry: Drogensucht öffentlich gemacht

In einem Interview mit der "New York Times" äußerte er sich 2021 ausführlich zu seiner Suchterkrankung. "Ich habe wahrscheinlich neun Millionen Dollar oder so ausgegeben, um nüchtern zu werden", sagte der 53-Jährige.

Angefangen zu trinken habe Perry dem Bericht zufolge mit 14, danach folgten Schmerz- und Beruhigungsmittel. "Ich tat es nicht, um mich high zu fühlen oder um mich gut zu fühlen. Ich war sicher kein Partygänger. Ich wollte einfach nur auf meiner Couch sitzen, fünf Vicodin nehmen und einen Film schauen", sagte Perry damals. (mit dpa)