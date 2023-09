Berichte: Clooney will Luxusvilla am Comer See verkaufen

Lieber Südfrankreich als Norditalien: George Clooney plant offenbar den Verkauf seines Anwesens am Comer See. Wenn die kolportierten Preise stimmen, würde sich der Deal auf jeden Fall lohnen.

Hollywood-Star George Clooney will nach Medienberichten seine Luxusvilla am Comer See loswerden. Das Anwesen in der Gemeinde Laglio direkt am Ufer des norditalienischen Sees, wo sich der 62-jährige Schauspieler seit zwei Jahrzehnten immer wieder aufhält, steht demnach zum Verkauf. Dies berichtete die italienische Zeitschrift "Oggi" unter Berufung auf eine Immobilienagentur, die sich in der Region auf hochpreisige Häuser und Grundstücke spezialisiert hat. Die Zeitung "Corriere della Sera" spekulierte am Freitag über einen Erlös von bis zu 100 Millionen Euro.

Clooney hatte die "Villa Oleandra" vor 20 Jahren gekauft - angeblich für acht Millionen Euro. Auch in den vergangenen Jahren hielt er sich mit seiner Ehefrau Amal und den beiden Zwillingen dort noch häufiger auf. Zu den Gästen gehörte neben Hollywood-Prominenz auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama samt Familie. Zum Leidwesen der Clooneys versuchen Touristen und Paparazzi immer wieder, sich das Gelände vom See aus ein bisschen genauer anzuschauen. Die Polizei hat deshalb eine Art Sperrzone eingerichtet.

Grund für die Abwanderungspläne soll den Medienberichten zufolge sein, dass sich die Clooneys nun lieber in Südfrankreich aufhalten, wo sie seit einiger Zeit ein Landhaus besitzen. Gerüchte über einen Abschied des Prominentenpaars vom Comer See gab es in der Vergangenheit mehrfach schon. Die Immobilienmaklerin Yasemin Baysal sagte "Oggi" jedoch: "Dieses Mal ist es wahr." Es gebe auch schon einen sehr interessierten möglichen Käufer.

(dpa)