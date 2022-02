US-Schauspieler Bob Saget starb an Kopfverletzung

Ein Unfall ist Angehörigen zufolge der Grund für den plötzlichen Tod von Bob Saget vor knapp einem Monat. Der US-Schauspieler habe sich am Abend den Kopf gestoßen und sei dann ins Bett gegangen.

Einen Monat nach dem plötzlichen Tod von Bob Saget hat die Familie des US-Schauspielers und Komikers die Todesursache bekanntgegeben.

"Die Behörden sind zu dem Schluss gekommen, dass Bob an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben ist", hieß es in einer Mitteilung der Angehörigen, die unter anderem von "TMZ.com", "Hollywood Reporter" und "People.com" veröffentlicht wurde.

Keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum

Demnach habe sich der Schauspieler versehentlich am Kopf gestoßen, dies aber nicht weiter beachtet und sich dann zum Schlafen hingelegt. Es habe keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum gegeben. Kurz nach Sagets Tod hatte die Rechtsmedizin des Bezirks Orange County im Bundesstaat Florida bereits verkündet, dass nichts auf ein Verbrechen hindeute.

Saget, bekannt vor allem für seine Rolle in der Hit-Sitcom "Full House", war am 9. Januar tot in einem Hotelzimmer in Orlando entdeckt worden. Der Standup-Komiker war in Florida auf einer Bühnentour unterwegs. Saget wurde 65 Jahre alt.

Der Komiker war seit 2018 mit der Produzentin Kelly Rizzo verheiratet. Aus erster Ehe hatte er drei erwachsene Töchter. An Sagets Beerdigung in Los Angeles nahmen Freunde und Kollegen wie John Stamos, Candace Cameron Bure, Mary-Kate und Ashley Olsen sowie Jodie Sweetin teil.

