Jennifer Lopez blickt auf "phänomenales Jahr" zurück

Im vergangenen Jahr heiratete Jennifer Lopez Ben Affleck. Es war das "das beste Jahr" seit der Geburt ihrer Kinder, sagt die Sängerin. Ihre Träume seien wahr geworden.

Hollywoodstar Jennifer Lopez blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurück. "Ich denke, (es war) das beste Jahr seit der Geburt meiner Kinder", sagte die 53-jährige Sängerin und Schauspielerin, die vergangenen Sommer den Schauspieler Ben Affleck geheiratet hatte, in der amerikanischen "Today"-Show. Das Paar und die Kinder der beiden aus früheren Beziehungen seien zusammengezogen. Ihre Träume seien wahr geworden - "es war ein phänomenales Jahr".

Lopez, die in der am Donnerstag (19. Januar) erscheinenden Action-Komödie "Shotgun Wedding" mitspielt, hatte ihren Schauspiel-Kollegen Affleck im vergangenen Juli geheiratet - fast zwei Jahrzehnte, nachdem das Paar seine erste Verlobung aufgelöst hatte. Lopez brachte die 14 Jahre alten Zwillinge Emme und Max mit in die Ehe, Affleck hat mit seiner Ex-Frau, der Schauspielerin Jennifer Garner, drei Kinder.

(dpa)