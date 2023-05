Scarlett Johansson: Nutze meine Träume für die Arbeit

Bei den Filmfestspielen in Cannes verrät Scarlett Johansson einiges über ihre Träume und die Verbindung zur Schauspielerei.

Die amerikanische Schauspielerin Scarlett Johansson hat eine besondere Beziehung zu ihren Träumen. "Ich nutze meine Träume auch für meine Arbeit", sagte die 38-Jährige am Mittwoch in Cannes. Damit habe sie vor ein paar Jahren begonnen, als sie jemanden traf, der mit Traumdeutung gearbeitet habe. "Und es war aufregend, ich mochte es." Sie sei schon so lange im Geschäft, "dass das Filmemachen und die Schauspielerei für einen Film wie eine Erweiterung meines Unterbewusstseins, meines Bewusstseins, sind."

Johansson ("Lost in Translation", "Lucy", "Jojo Rabbit") spielt eine Rolle im neuen Film von Regisseur Wes Anderson. Das Werk "Asteroid City" feierte Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes. Am Mittwoch fragte Anderson auf einer Pressekonferenz Johansson, ob sie sich tagsüber gut an ihre Träume erinnern könne. Johansson bejahte und sagte: "Ich schreibe sie nicht auf. Ich glaube, wenn man übt, sich an seine Träume zu erinnern, wird man besser darin."

Anderson (54) erzählte: "Was ich manchmal im Traum habe, ist die Lösung für das ganze Skript, an dem ich arbeite. Aber meistens funktioniert sie später nicht."

(dpa)