Hommage an Verein.: U-Bahnstation im Eintracht-Look wird präsentiert

Hommage an Verein.

U-Bahnstation im Eintracht-Look wird präsentiert

Es sei eine Hommage an die Verbindung zwischen Stadt und Verein: Eine U-Bahn-Station in Frankfurt kommt künftig im Eintracht-Look daher.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In der U-Bahn-Station unter dem Willy-Brandt-Platz kommt der neue Eintracht-Look (Symbolbild)
    In der U-Bahn-Station unter dem Willy-Brandt-Platz kommt der neue Eintracht-Look (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa

    Elemente aus 125 Jahren Vereinsgeschichte, originale Sitzschalen aus dem Stadion und die passenden Farben von Eintracht Frankfurt: An den Bahnsteigen in der C-Ebene der U-Bahnstation am Willy-Brandt-Platz könnte künftig Stadionatmosphäre entstehen - ein bisschen zumindest.

    An diesem Dienstag (10.30 Uhr) wird der neue Eintracht-Look der U-Bahn-Station vorgestellt. Erwartet werden als Spieler des Fußball-Bundesligisten Karl-Heinz «Charly» Körbel, Alexander Schur und Uwe Bindewald. Angekündigt wurden zudem Eintracht-Vorstandsmitglied Philipp Reschke, Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) und Thomas Raasch aus der Geschäftsführung der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF).

    Ganz neu ist das Eintracht-Feeling dann aber nicht. Unter dem Motto «Säulen der Eintracht» sind bereits seit 2013 auf den Säulen - ebenfalls in der C-Ebene - die legendären Spieler des Vereins in überdimensionaler Größe zu sehen.

