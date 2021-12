"Horst Lichter – Keine Zeit für Arschlöcher": TV-Termin und Handlung der Sendung

Beim ZDF läuft demnächst "Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher". Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream sowie Wiederholung.

Horst Lichter wird 60. Ein Anlass, zu dem sich das ZDF etwas ganz Besonderes hat einfallen lassen: Einen Film basierend auf dem Buch des Fernsehkochs.

Sie möchten wissen, wann und wie Sie "Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher" im Fernsehen verfolgen können? Dann sind Sie hier genau richtig. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream sowie Wiederholung im ZDF für Sie.

"Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher": TV-Termin

Der TV-Termin für "Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher" ist festgelegt auf Sonntag, 9. Januar 2022. Um 20.15 Uhr, zur Prime-Time, läuft der Film im ZDF. Wer so lange nicht warten möchte, kann die Buchverfilmung über das Leben des Spitzenkochs auch schon vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek ansehen. Hier steht er ab Samstag, den 1. Januar 2022 um 10 Uhr zur Verfügung.

Diese Schauspieler sind dabei bei "Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher": Besetzung

Wir möchten Ihnen die Schauspieler im Cast von "Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher" im Überblick vorstellen:

Rolle Besetzung Horst Lichter Oliver Stokowski Margret Lichter Barbara Nüsse Nada Lichter Chiara Schoras Anni Kabuk Johanna Gastdorf Horst Lichter als Kind Emilian Heinrich Margret Lichter jung Lou Strenger Toni Lichter Enno Kalisch Peter Diehl René Heinersdorff Betra Kutz Doris Plenert Berta Kutz jung Masha Shafit Horst Lichter jung David Hürten Petra Lichter Annou Reiners Krankenschwester Karin Svenja Niekerken Prof. Dr. Kemps Peter Harting Prof. Dr. Seibert Klaus Zmorek Kellner Steffen Will Susi Bartel Anna Menck Ausflügler Stefan Lampadius

Das ist die Handlung von "Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher"

Im Jahr 2014 wird Horst Lichters Mutter Margret sehr krank. So krank, dass der Fernsehkoch sich sofort zusammen mit seiner Frau Nada auf den Weg in seine alte Heimat Rommerskirchen macht, um bei ihr zu sein. Das Verhältnis zwischen den beiden ist sehr kompliziert, doch er gibt sich trotzdem alle Mühe, sich um sie zu kümmern und ihre Lebensgeister zu wecken, die schon lange schlafen zu scheinen. Nada und Horst möchten gerne eine Urlaubsreise für Margret organisieren, doch die möchte höchstens an den früheren Urlaubsort der Familie, in die Eifel.

Gesagt, getan. Hier werden alte Erinnerungen wieder wach gerüttelt und Mutter und Sohn kommen sich so wieder näher. Horst Lichter empfindet seine Mutter jedoch als lieblos. Seine Strategie ist dennoch: positiv und lebensfroh bleiben. Doch das ist unter diesen Umständen gar nicht so leicht. Hier gibt es für den Fernsehkoch schließlich nur noch eine Lösung: Er muss mit seiner Mutter und mit seiner Kindheit den Weg der Versöhnung einschlagen, um endlich loslassen zu können.

"Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher": Übertragung im TV, gibt es einen Stream?

Übertragen wird die ZDF-Buchverfilmung des Romans von Horst Lichter auch bei selbigem Free-TV-Sender. Sendetermin ist Sonntag, der 9. Januar 2022 um 20.15 Uhr, in der Mediathek steht er schon ab Samstag, den 1. Januar 2022 zum Ansehen zur Verfügung.

Außerdem kann der Film "Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher" im Live-Stream über die entsprechende Webseite des ZDFs verfolgt werden.

"Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher": Wiederholung im ZDF

Die ZDF-Mediathek zeigt den Film "Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher" schon vor der TV-Ausstrahlung am 9. Januar 2022. Hier wird er auch danach noch zum Ansehen zur Verfügung stehen. So können Sie ihn in der Wiederholung sehen, falls Sie keine Zeit haben sollten, Ihm zum TV-Termin zu sehen.