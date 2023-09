Hotel-Diebstahl: Diese 7 Dinge nehmen Gäste am häufigsten mit

Hotels bieten Gäste verschiedene Dinge an, um den Aufenthalt angenehm zu machen. Diese werden nicht selten mitgenommen. Welche Gegenstände das sind und ob das erlaubt ist, lesen Sie hier.

Ob Hotel oder Motel, viele Unterkünfte stellen ihren Gästen verschiedene Gegenstände zur Verfügung, die den Aufenthalt angenehmer machen sollen. Dazu zählen zum Beispiel Bademäntel, Badeschlappen sowie Duschgel und Shampoo. Viele Urlauber nutzen diese Dinge aber nicht nur während ihres Aufenthaltes, sondern lassen sie auch mitgehen. Welche Gegenstände am häufigsten von Gästen gestohlen werden und ob man manches auch legal mitnehmen darf, erfahren Sie hier.

Was wird am meisten in Hotels geklaut?

Einer Expedia-Umfrage zufolge nehmen 80 Prozent aller Hotelgäste öfter mal etwas aus dem Hotel mit. Bademäntel waren dabei gar nicht das beliebteste Diebesgut bei den Befragten. Stattdessen hat es ein anderes Produkt auf Platz 1 geschafft:

Produkt Anteil der Befragten in Prozent Körperpflegeprodukte 56 Prozent Kugelschreiber und Notizblöcke 29 Prozent Snacks 23 Prozent Badeschlappen 18 Prozent Tee und Kaffee 17 Prozent Bademäntel 14 Prozent Handtücher 13 Prozent

Ein Sprecher des Hotelverbands Deutschland (IHA) bleibt es allerdings in manchen Fällen nicht nur bei den obigen Gegenständen. Manche Gäste gehen noch weiter und packen Kissen, Decken, Bilder und Glühbirnen ein. Und - man mag es kaum glauben - auch Toilettensitze und sogar Fernseher landen im Reisegepäck. Bei Handgepäck müssen Reisende dabei aufpassen, denn die Maße haben sich bei einigen Airlines geändert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Bei den Kosmetikprodukten, wie Shampoo oder Cremes könnte sich für Langfinger künftig etwas ändern, denn die EU-Kommission plant, den Verpackungsmüll in Hotels einzudämmen. Da würden dann auch Shampoos und Co. in Miniaturausgabe darunter fallen.

Was darf ich aus einem Hotelzimmer mitnehmen?

Ganz allgemein: Rein rechtlich ist es nicht erlaubt, Dinge aus dem Zimmer mitzunehmen, denn alle Gegenstände darin gehören dem Hotel. Wer etwas einfach so mitnimmt, begeht Diebstahl. Auch dürfen manche Hotelleistungen nach dem Check-out nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Theoretisch könnten diese auch zur Anzeige gebracht werden. In der Praxis gestaltet sich das aber schwierig, denn der Diebstahl ist oftmals schwer nachzuweisen. Das liegt zum Beispiel daran, dass manche Gäste die Zimmertür nach dem Check-out offen lassen und dann jeder Zutritt hätte. Und auch bei der Ausgabe von Bademänteln und Handtüchern ist die Nachverfolgung schwierig, denn diese könnten auch am Pool oder im Wellnessbereich abgegeben worden sein.

Sind Hotels bei entwendeten Gegenständen kulant?

Durch Gäste, die sich ungehemmt am Zimmerinventar bedienen, entsteht jährlich ein Millionen-Schaden. Die meisten Hotels drücken aber ein Auge zu, gerade bei den kleinen Gegenständen, wie Kugelschreibern und Kosmetik. Wer sich unsicher ist, kann auch an der Rezeption nachfragen, ob es für das jeweilige Hotel in Ordnung ist, etwas mitzunehmen.

Wer Produkte gut findet, diese aber nicht stehlen will, kann diese in manchen Shops der Hotels kaufen.

Übrigens: Wer einmal alleine verreisen möchte, sollte für einen gelungenen Trip ein paar Dinge beachten.