Hotel-Einsturz mit zwei Toten: Leiche eines Opfers noch nicht geborgen

In Kröv im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz ist in der Nacht ein Hotel teilweise eingestürzt. Dabei kamen mindestens zwei Personen ums Leben, es handele sich um eine Frau und einen Mann deutscher Staatsbürgerschaft. Die Leiche der Frau wurde inzwischen aus den Trümmern geborgen. Eine Bergung der zweiten Leiche war laut Polizei noch zu gefährlich. Der Deutschen Presse-Agentur zufolge soll es sich bei dem Mann um den Besitzer des eingestürzten Hotels handeln. Mehrere weitere Menschen haben sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Haus befunden.

Unglück in Kröv: eine Leiche noch nicht geborgen

Es müsse geschaut werden, wie der noch in den Trümmern befindliche tote Mann möglichst gefahrlos geborgen werden könne, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Bevor das möglich ist, soll am Freitag eine Spezialfirma mit dem Abriss beginnen. Es müssten auch Betonteile abgetragen werden, da die Leiche in einem Bereich liege, der am stärksten einsturzgefährdet sei.

Wie am späten Mittwochabend bekannt wurde, ist eine letzte Überlebende aus den Trümmern gerettet worden. Sie wurde nach fast 24 Stunden aus dem Gebäude getragen, wie die Feuerwehr bestätigte. Die sieben geretteten Personen sollen nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen davongetragen haben, es gebe Brüche und Schürfwunden. Zu den möglichen Ursachen für den Einsturz wollte die Polizeisprecherin noch nichts sagen und verwies auf das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Trier.

Hotel-Einsturz in Kröv: Mehrere Menschen waren in den Trümmern

Laut Polizeibericht habe sich das Unglück in der 2.300-Einwohner-Gemeinde in der Nacht auf Mittwoch (7. August) um etwa 22.55 Uhr ereignet, woraufhin Anwohner die Einsatzkräfte verständigten. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich nach aktuellem Erkenntnisstand der Polizei 14 Person im Gebäude. Fünf Personen konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten, neun Menschen waren in den Trümmern eingeklemmt.

Die Bild bezieht sich auf einen Polizeisprecher: „Unter den Vermissten ist auch ein kleines Kind. Im Moment schläft es aber ruhig und wir haben Kontakt zu den Eltern.“ Hierbei handele es sich offenbar um eine Familie aus den Niederlanden, um die es später ein Happy-End geben sollte. Denn morgens gegen 8 Uhr verringerte sich die Zahl der Vermissten: Eine erste Person konnte befreit werden, kurz darauf sind das Kleinkind sowie zwei weitere Menschen in Sicherheit gebracht worden, darunter die Mutter. Zu weiteren Personen bestand mit Richtmikrofonen Kontakt, so die Polizei. 31 Anwohner aus anderen Gebäuden sind zuvor evakuiert worden. Für sie und Angehörige wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet.

Kröv an der Mosel: Hunderte Einsatzkräfte suchten nach Vermissten

Laut Polizei handelt es sich im Mosel-Ort Kröv um einen extrem anspruchsvollen Einsatz, da das Gebäude nur unter größter Vorsicht von den Einsatzkräften betreten werden kann. Vor Ort waren zwischenzeitlich rund 250 Einsatzkräfte unter anderem von Feuerwehr, Sanitätsdiensten, Polizei, THW, darunter auch Spezialkräfte, Rettungshundestaffel und Drohneneinheiten.

Die Polizei bittet darum, den Bereich um die Ortsgemeinde Kröv weiträumig zu umfahren, die Ortsdurchfahrt ist gesperrt, es kommt auch im weiteren Verlauf zu Verkehrsbehinderungen und -sperrungen.

Hotel-Drama in Kröv: Am Tag zuvor gab es offenbar Bauarbeiten

Derweil schildert der SWR weitere Erkenntnisse zum (teil-)eingestürzten Hotel: Demnach ist das Giebeldach des Gebäudes, dessen Grundsubstanz bereits aus dem 17. Jahrhundert stammen soll, eingestürzt. Bilder zeigen, dass das Dach nun in Schieflage ist und zwei Stockwerke auf einer Seite zusammengedrückt hat.

Icon Vergrößern In der Nacht auf Mittwoch ist in Kröv an der Mosel ein kleines Hotel teilweise eingestürzt. Foto: Florian Blaes/dpa Icon Schließen Schließen In der Nacht auf Mittwoch ist in Kröv an der Mosel ein kleines Hotel teilweise eingestürzt. Foto: Florian Blaes/dpa

Den Angaben zufolge wurden in den 1980er-Jahren zwei zusätzliche Geschosse auf das Gebäude gebaut und aus Gründen der Statik eine Betondecke eingezogen. Interessant ist der Aspekt, dass laut Oberstaatsanwalt Peter Fritzen nur einen Tag vor dem Einsturz Bauarbeiten in dem Hotel durchgeführt wurden. Inwiefern diese mit dem nun eingestürzten Bereich zusammenhängen, müsse nun geklärt werden.