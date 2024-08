Hotel in Kröv an der Mosel eingestürzt: Zwei Tote nach Einsturz - Kleinkind gerettet

In Kröv im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz ist in der Nacht ein Hotel teilweise eingestürzt. Dabei kamen neuen Angaben zufolge mindestens zwei Personen ums Leben, es handele sich um eine Frau und einen Mann. Mehrere weitere Menschen haben sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Haus befunden, es gibt noch mehrere Vermisste.

Hotel-Einsturz in Kröv: Mehrere Menschen noch in den Trümmern

Laut Polizeibericht habe sich das Unglück in der 2.300-Einwohner-Gemeinde in der Nacht auf Mittwoch (7. August) um etwa 22.55 Uhr ereignet, worauf Anwohner die Einsatzkräfte verständigten. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich nach aktuellem Erkenntnisstand der Polizei 14 Person im Gebäude. Fünf Personen konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten, neun Menschen waren in den Trümmern eingeklemmt.

Die Bild bezieht sich auf einen Polizeisprecher: „Unter den Vermissten ist auch ein kleines Kind. Im Moment schläft es aber ruhig und wir haben Kontakt zu den Eltern.“ Nach Angaben des Portals bestehe aktuell zu sechs der noch neun Vermissten mündlicher Kontakt.

Morgens ab ca. 8 Uhr verbesserte sich die Lage: Eine erste Person konnte befreit werden, kurz darauf sind das Kleinkind sowie zwei weitere Menschen in Sicherheit gebracht worden. Zu weiteren Personen bestehe Kontakt, so die Polizei. 31 Anwohner aus anderen Gebäuden sind zuvor evakuiert worden. Für sie und Angehörige wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet.

Kröv an der Mosel: Hunderte Einsatzkräfte suchen nach Vermissten

Laut Polizei handelt es sich im Mosel-Ort Kröv um einen extrem anspruchsvollen Einsatz, da das Gebäude nur unter größter Vorsicht von den Einsatzkräften betreten werden kann. Vor Ort sind rund 250 Einsatzkräfte unter anderem von Feuerwehr, Sanitätsdiensten, Polizei, THW, darunter auch Spezialkräfte, Rettungshundestaffel und Drohneneinheiten.

Die Polizei bittet darum, den Bereich um die Ortsgemeinde Kröv weiträumig zu umfahren, die Ortsdurchfahrt ist gesperrt, es kommt auch im weiteren Verlauf zu Verkehrsbehinderungen und -sperrungen.