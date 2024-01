Alle Infos zu "House of the Dragon": Übertragung im Free-TV, Handlung und Besetzung

Mit der HBO-Serie "House of the Dragon" hat "Game of Thrones" ein erstes Spin-off bekommen. Hier finden Sie die Infos rund um die Übertragung im Free-TV, Handlung und Trailer.

"House of the Dragon" erzählt eine Vorgeschichte von " Game of Thrones" und stellt dabei die Targaryen in den Mittelpunkt. Worum geht es in der Serie des US-Senders HBO und wann laufen die Folgen im Free-TV? Hier bekommen Sie Informationen rund um die Übertragung, Handlung und Besetzung.

"House of the Dragon": Wann war der Release in Deutschland auf Sky?

Am 21. August startete die Serie auf dem US-Sender HBO. In Deutschland gab es den Release auch auf Sky: Die erste Folge lief in der Nacht auf den 22. August im Stream auf Wow (ehemals Sky Ticket) und Sky Q. Nach der Umbenennung von Sky Ticket zu Wow haben sich die Abonnements geändert: Das Serienpaket beispielsweise kostet 9,99 Euro pro Monat. Die jeweils aktuellen Konditonen des Streaming-Anbieters Wow finden Sie auf dessen Website.

"House of the Dragon": Übetragung im Free-TV und Stream

Seit dem 8. Januar 2024 läuft die Serie auch im Free-TV bei Pro7. Immer montags zur Prime-Time um 20.15 Uhr werden Doppelfolgen der Serie "House of Dragons" gezeigt. Seit dem 1. Januar 2024 kann man die Folgen außerdem jeweils acht Tage vor der Ausstrahlung im linearen TV-Programm auf der sendereigenen Streamingplattform Joyn abrufen.

Folgen von "House of the Dragon": Sendetermine im Free-TV

Genau wie die meisten GoT-Staffeln umfasst auch Staffel 1 des Ablegers zehn Episoden. Hier finden sie einen Überblick über die Sendetermine der Folgen im Free-TV:

Montag, 8. Januar 2024, 20.15 Uhr, Pro7 : Folge 1, "Die Erben des Drachen"

Montag, 8. Januar 2024, 20.15 Uhr, Pro7 : Folge 2, "Der Prinzrebell"

Montag, 15. Januar 2024, 20.15 Uhr, Pro7 : Folge 3, "Der Zweite seines Namens"

: Folge 3, "Der Zweite seines Namens" Montag, 15. Januar 2024, 20.15 Uhr, Pro7 : Folge 4, "Der König der Meerenge"

: Folge 4, "Der König der Meerenge" Montag, 22. Januar 2024, 20.15 Uhr, Pro7 : Folge 5, "Wir erleuchten den Weg"

: Folge 5, "Wir erleuchten den Weg" Montag, 22. Januar 2024, 20.15 Uhr, Pro7 : Folge 6,"The Princess and the Queen"

: Folge 6,"The Princess and the Queen" Montag, 29. Januar 2024, 20.15 Uhr, Pro7 : Folge 7, "Driftmark"

: Folge 7, "Driftmark" Montag, 29. Januar 2024, 20.15 Uhr, Pro7 : Folge 8, "Der Lord der Gezeiten"

: Folge 8, "Der Lord der Gezeiten" Montag, 5. Februar 2024, 20.15 Uhr, Pro7 : Folge 9, "Der grüne Rat"

: Folge 9, "Der grüne Rat" Montag, 5. Februar 2024, 20.15 Uhr, Pro7 : Folge 10, "Die schwarze Königin"

HBO-Serie "House of the Dragon": Worum dreht sich die Handlung?

Die Handlung von "House of the Dragon" spielt fast 200 Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones". Die Serie stellt die Familie Targaryen in den Mittelpunkt, die Westeros eroberte. GoT-Autor George R. R. Martin hat für seine Fantasy-Welt eine komplexe und genaue Hintergrundgeschichte entworfen, die viel Material für weitere Ableger liefert.

"House of the Dragon" greift als Vorlage das Buch "Feuer und Blut: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros" von George R. R. Martin auf. Dieses führt durch drei Jahrhunderte und beleuchtet dabei ganz genau die Geschichte der mächtigen Familie.

Die Serie thematisiert dabei den "Tanz der Drachen". Bei diesem kommt es zu einem Bürgerkrieg um die Nachfolge des Königs. Targaryen kämpft gegen Targaryen und wieder einmal wird das Königreich in einen gewaltigen Konflikt gezogen. Diese Ereignisse spielen etwa 170 Jahre vor der Handlung von "Game of Thrones".

"House of the Dragon": Trailer zur Serie

Das "Game of Thrones"-Spin-Off "House of the Dragon" startete im August 2022. Stückchenweise hatten die Produzenten bis dahin immer mehr Infos durchsickern lassen und immer weitere Trailer veröffentlicht. Hier finden Sie den letzten Trailer, der detaillierte Einblicke in die Handlung der Serie erlaubt:

"House of the Dragon": Erste Folge kostenlos schauen

Die erste Folge von "House of the Dragon" ist kostenlos auf YouTube verfügbar - in voller Länge.

Besetzung "Game of Thrones"-Spin-off "House of the Dragon": Das sind die Schauspieler im Cast

Wir haben die Rollen und ihre Schauspieler hier in einer Übersicht für Sie zusammengefasst: