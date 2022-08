Alle Infos zu "House of the Dragon": Start, Besetzung, Handlung und Trailer

Mit der HBO-Serie "House of the Dragon" bekommt "Game of Thrones" ein erstes Spin-off. Hier finden Sie die Infos rund um Start, Besetzung, Handlung und Trailer.

"House of the Dragon" wird eine Vorgeschichte von " Game of Thrones" erzählen und dabei die Targaryen in den Mittelpunkt stellen. Worum geht es in der Serie des US-Senders HBO? Hier bekommen Sie Informationen rund um Start, Handlung und Besetzung.

Dieser Artikel wird laufend mit neuen Informationen aktualisiert. Das ist bisher zum GoT-Spin-off bekannt:

Start von "House of the Dragon": Wann ist der Release in Deutschland auf Sky?

Der Start von "House of the Dragon" ist bekannt: Am 21. August startet die Serie auf dem US-Sender HBO. In Deutschland wird es den Release sofort auch auf Sky geben: Die erste Folge läuft in der Nacht auf den 22. August im Stream auf Wow (ehemals Sky Ticket) und Sky Q. Am Abend ist sie dann ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen und dann auch schon mit deutscher Synchronisation verfügbar. Nach der Umbenennung von Sky Ticket zu Wow haben sich die Abonnements geändert: Das Serienpaket kostet im Angebotszeitraum 7,99 Euro pro Monat - danach 9,99 Euro monatlich.

Video: AFP

"House of the Dragon": Wie viele Folgen hat der GoT-Ableger?

Schon früh war klar, wie viele Folgen "House of the Dragon" haben soll: Genau wie die meisten GoT-Staffeln wird auch Staffel 1 des Ablegers zehn Episoden umfassen. Wie die einzelnen Episoden heißen, ist allerdings noch nicht bekannt - weder die englischen, noch die deutschen Titel. Sobald es neue Informationen hierzu gibt, werden wir sie hier bekannt geben.

Folge 1: Titel noch unbekannt (21. August 2022)

Folge 2: Titel noch unbekannt (28. August 2022)

Folge 3: Titel noch unbekannt (04. September 2022)

Folge 4: Titel noch unbekannt (11. September 2022)

Folge 5: Titel noch unbekannt (18. September 2022)

Folge 6: Titel noch unbekannt (25. September 2022)

Folge 7: Titel noch unbekannt (02. Oktober 2022)

Folge 8: Titel noch unbekannt (09. Oktober 2022)

Folge 9: Titel noch unbekannt (16. Oktober 2022)

Folge 10: Titel noch unbekannt (23. Oktober 2022)

HBO-Serie "House of the Dragon": Was ist zur Handlung bekannt?

Die Handlung von "House of the Dragon" wird 200 Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones" beginnen. Die Serie stellt die Familie Targaryen in den Mittelpunkt, die Westeros eroberte. GoT-Autor George R. R. Martin hat für seine Fantasy-Welt eine komplexe und genaue Hintergrundgeschichte entworfen, die viel Material für weitere Ableger liefert.

"House of the Dragon" greift als Vorlage das Buch "Feuer und Blut: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros" von George R. R. Martin auf. Dieses führt durch drei Jahrhunderte und beleuchtet dabei ganz genau die Geschichte der mächtigen Familie.

Die Serie scheint dabei den "Tanz der Drachen" zu thematisieren. Bei diesem kommt es zu einem Bürgerkrieg um die Nachfolge des Königs. Targaryen kämpft gegen Targaryen und wieder einmal wird das Königreich in einen gewaltigen Konflikt gezogen. Diese Ereignisse spielen etwa 170 Jahre vor der Handlung von "Game of Thrones".

"House of the Dragon": Trailer zur Serie

Das "Game of Thrones"-Spin-Off "House of the Dragon" startet im August 2022. Stückchenweise haben die Produzenten immer mehr Infos durchsickern lassen und immer weitere Trailer veröffentlicht. Hier finden Sie den aktuellen Trailer, der bereits detaillierte Einblicke in die Handlung der Serie erlaubt:

Besetzung "Game of Thrones"-Spin-off "House of the Dragon": Das sind die Schauspieler

Der Cast für die Fantasy-Serie "House of the Dragon" steht bereits fest. Wir haben die Rollen und ihre Schauspieler hier in einer Übersicht für Sie zusammengefasst: