Staffel 2 von "House of the Dragon": Infos zu Folgen, Besetzung und Trailer

In Staffel 2 von "House of the Dragon" bricht der Krieg endgültig aus. Die Fortsetzung der HBO-Serie wurde schon frühzeitig bestätigt: Kaum war die erste Staffel von "House of the Dragon" vorbei, gab es bereits Neuigkeiten hinsichtlich Staffel 2.

Die Serie spielt 200 Jahre vor "Game of Thrones". Basierend auf George R.R. Martins Roman "Fire & Blood" erzählt die Serie die Geschichte des Hauses Targaryen. Mittlerweile startete die zweiten Staffel in Deutschland und den USA. Das Prequel zu "Game of Thrones" ist beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst WOW, bei Sky Q, Sky Atlantic und Sky Showcase zu sehen.

Möchten Sie gerne mehr zu Staffel 2 von "House of the Dragon" erfahren? Wie viele Folgen gibt es? Welche Schauspieler wirken mit? Wie ist die Handlung und wo gibt es den Trailer zu sehen? Alle wichtigen Details zur zweiten Staffel haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Wann läuft Staffel 2 von "House of the Dragon"?

Von August bis Oktober 2022 lief Staffel 1 von "House of the Dragon". Im Rahmen einer Veranstaltung des Senders HBO, die am 2. November 2023 in New York stattfand, gab Programmchef Casey Bloys offiziell bekannt, dass die zweite Staffel der Fantasyserie im Frühsommer 2024 ausgestrahlt werden soll, woran nun auch festgehalten wird: Inzwischen läuft Staffel 2 von "House of the Dragon" seit dem 17. Juni 2024 bei Sky. In den USA laufen die wöchentlich erscheinenden Episoden bereits einen Tag eher.

Ort des Geschehens für die Dreharbeiten waren die britischen Leavesden Studios. Showrunner Ryan Condal und HBO-CEO Bloys verrieten bereits vor dem Sendestart einige Details - beispielsweise, dass in Staffel 2 fünf weitere Drachen dazukommen. Von dieser Nachricht zeigten sich damals nicht nur die Fans begeistert, sondern auch der ebenfalls anwesende George R.R. Martin. Er meinte, dass er die Drachen in der Mutterserie "Game of Thrones" immer zu langweilig gefunden habe. Von den Feuerspeiern in "House of the Dragon" hingegen sei er äußerst angetan - die hätten viel mehr Persönlichkeit.

"House of the Dragon": Wie viele Folgen hat Staffel 2 des GoT-Spin-off?

Im Gegensatz zur ersten Staffel besteht Staffel 2 insgesamt "nur" aus acht Episoden. Jede Folge dauert 60 Minuten. Die Titel der Folgen werden Woche für Woche veröffentlicht. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den einzelnen Folgen von Staffel 2. Bitte beachten: Die Angabe der Tage entspricht dem Sky-Kalender, nicht den original US-Folgen!

Folge 1: A Son for a Son, 17. Juni 2024

Folge 2: Rhaenyra the Cruel, 24. Juni 2024

Folge 3: The Burning Mill, 1. Juli 2024

Folge 4: The Red Dragon and the Gold, 8. Juli 2024

Folge 5: Regent, 15. Juli 2024

Folge 6: Titel noch unbekannt , 22. Juli 2024

Folge 7: Titel noch unbekannt , 29. Juli 2024

Folge 8: Titel noch unbekannt , 5. August 2024

Die neuen Folgen der zweiten Staffel von "House of the Dragon" erscheinen immer montags. Seit dem 17. Juni 2024 gibt es jeden Montag eine neue Folge von "House of the Dragon" bei Sky zu sehen.

Besetzung von "House of the Dragon": Das sind die Schauspieler im Cast

Die Besetzung von "House of the Dragon", Staffel 2 ist natürlich bereits bekannt. Den Cast der zweiten Staffel bilden Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno und Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall und Matthew Needham. Darüber hinaus kommen einige neue Darsteller hinzu, die wir unten einmal aufgelistet haben.

Das sind die neuen Darsteller im Cast von "House of the Dragon", Staffel 2:

Clinton Liberty als Addam of Hull

Jamie Kenna als Ser Alfred Broome

Kieran Bew als Hugh

Tom Bennett als Ulf

Tom Taylor als Lord Cregan Stark

Vincent Regan als Ser Rickard Thorne

Simon Russel Beale als Ser Simon Strong

Freddie Fox als Ser Gwayne Hightower

Gayle Rankin als Alys Rivers

Der Brite Simon Russell Beale übernimmt demnach die Rolle von Ser . Er ist der Castellan von Harrenhal und der Großonkel von Lord Larys. Derweil tritt der gebürtige Londoner Freddie Fox als Ser Gwayne Hightower in der neuen Staffel auf.

Gayle Rankin schlüpft in der zweiten Staffel von "House of the Dragon" in die Rolle einer Heilerin und Bewohnerin von Harrenhal namens Alys Rivers. Laut der Buchvorlage von Martin dient sie für das Haus Kraft als Amme. Außerdem verkörpert der britische Schauspieler Abubakar Salim die Figur des Alyn of , der ein Seemann ist und der Flotte des Hauses Velaryon angehört. Am Krieg um die Stepstones war er ebenfalls beteiligt.

Staffel 2 von "House of the Dragon": Wie sieht die Handlung aus?

"House of the Dragon" spielt 200 Jahre vor den Ereignissen bei "Game of Thrones". Im Fokus ist die Familie Targaryen, die über Westeros herrscht. Rhaenyra Targaryen wird von ihrem Vater zur weiblichen Thronerbin ernannt - zur ersten überhaupt. Das kommt nicht bei allen im Hof gut an. Viele Intrigen führen zum Konflikt - Der Tanz der Drachen zwischen zwei verfeindeten Fraktionen innerhalb des Hauses Targaryen geht in Staffel 2 weiter.

Spoiler zum Finale von Staffel 1: Rhaenyra zögert zwar anfangs damit, einen Bürgerkrieg zu starten - doch als ihr Sohn von den Feinden getötet wird, verrät ihr Blick alles: Sie ist bereit für den Krieg, der Westeros in Staffel 2 bevorsteht.

Die anderen Häuser sind deshalb gezwungen, sich für eine Seite des Hauses Targaryen zu entscheiden: "Schwarz" für Königin Rhaenyra oder "Grün" für König Aegon. Beide Seiten sind davon überzeugt, den rechtmäßigen Anspruch auf den Eisernen Thron zu haben.

Laut Drehbuchautorin Sarah Hess gibt es in Staffel 2 einen Handlungsstrang, der sich um einen grausamen Racheplan der Targaryens dreht. Die Hauptrollen in diesem Racheplan spielen zwei Figuren, die in der Buchvorlage von Martin die Decknamen "Blut" und "Käse" tragen.

Trailer zu "House of the Dragon", Staffel 2

Da es in Staffel 2 von "House of the Dragon" unter anderem darum geht, sich zwischen den Farben Schwarz und Grün zu entscheiden, gibt es zwei offizielle Trailer. Diese können Sie sich hier anschauen: