„House of the Dragon“, Staffel 3: Start, Handlung, Besetzung - Was ist bekannt?

Das Erfolgs-Prequel „House of the Dragon“ geht weiter: Die dritte Staffel führt die Geschichte um den „Tanz der Drachen“ in Westeros fort. Nach dem Finale der zweiten Staffel und den sich zuspitzenden Entwicklungen rund um den Targaryen-Krieg blicken Fans der Serie gespannt auf die dritte Staffel.

Bis die Serie, die auf den Büchern von George R.R. Martin basiert, weitergeht, wird es wohl noch eine Weile dauern. Doch wann startet die neue Staffel von „House of the Dragon“? Wie geht es inhaltlich weiter? Hier haben wir alle bisher bekannten Infos rund um Start, Handlung und Besetzung für Sie.

„House of the Dragon“: Wann startet Staffel 3 vom „GOT“-Spin-off?

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von „House of the Dragon“ sind für Januar bis Herbst 2025 geplant. Laut Showrunner Ryan Condal soll die neue Staffel die bisher beste der Serie werden. Allerdings ist mit einem Start der neuen Episoden vor 2026 nicht zu rechnen. Einen offiziellen Starttermin gibt es noch nicht.

Vermutlich wird auch die dritte Staffel wieder im Sommer ausgestrahlt, so wie die ersten beiden Staffeln der Serie. Die lange Wartezeit resultiert vor allem aus dem hohen Produktionsaufwand, inklusive der umfangreichen CGI-Arbeiten für die Drachen, welche in Staffel 3 eine noch größere Rolle spielen dürften.

„House of the Dragon“ im TV und Stream sehen: Wo wird Staffel 3 ausgestrahlt?

Wie schon bei den vorherigen Staffeln wird Staffel 3 von „House of the Dragon“ in Deutschland beim Pay-TV-Sender Sky sowie über dessen Streaming-Dienst WOW verfügbar sein. Die Serie bleibt somit eine feste Größe im Programm des US-Senders HBO und dessen internationalen Partnern. Die beiden Sender arbeiten seit mehreren Jahren zusammen.

Wie viele Folgen es geben wird, steht noch aus. Die ersten beiden Staffeln umfassen insgesamt 18 Episoden: zehn Folgen aus Staffel 1 und acht Folgen, in denen die Geschehnisse der Staffel 2 erzählt werden. Es ist davon auszugehen, dass die dritte Staffel wieder mindestens acht Episoden umfassen wird.

„House of the Dragon“: Handlung von Staffel 3

Die Serie basiert auf dem Buch Feuer und Blut von George R.R. Martin, das die historischen Ereignisse rund 200 Jahre vor Game of Thrones beschreibt. Im Mittelpunkt steht der Krieg innerhalb des Hauses Targaryen, der sogenannte „Tanz der Drachen“, der zwischen den „Schwarzen“ und „Grünen“ Fraktionen ausgetragen wird.

In den letzten Episoden der zweiten Staffel wird die Kluft zwischen den Anhängern von Rhaenyra und Alicent immer größer, was zu ersten größeren Kämpfen und einem klaren Bruch im Targaryen-Haus führt. Der Konflikt um den Thron nimmt Fahrt auf und die Familien beginnen sich auf den bevorstehenden Bürgerkrieg vorzubereiten. In Staffel 3 stehen voraussichtlich vier große Schlachten im Fokus, die das Schicksal der Targaryen-Dynastie weiter beeinflussen. Wie gewohnt müssen sich Fans auch diesmal auf neue Verluste lieb gewonnener Figuren und dramatische Wendungen einstellen.

Die dritte Staffel wird zudem wohl einige der bisher spektakulärsten und brutalsten Schlachten der Serie zeigen. Besonders hervorgehoben wurde im Internet bereits die „Schlacht in der Gurgel“, die in den Romanen als eine der blutigsten Seeschlachten in der Geschichte von Westeros gilt. Jene Schlacht findet in der Meerenge zwischen Drachenstein und Driftmark statt und stellt einen zentralen Konflikt zwischen den Fraktionen Team Grün und Team Schwarz dar. Condal versprach, diesem Ereignis die Zeit und den Raum zu geben, die es verdient. Er bezeichnete die Umsetzung dessen als eines der bisher größten Projekte der Serie.

Zusätzlich zur Seeschlacht stehen vier weitere Schlachten im sogenannten „Drachentanz“ bevor. Auch die Frage, ob Team Grün oder Team Schwarz letztendlich triumphiert, wird in den kommenden Staffeln beantwortet. Die Geschichte wird in insgesamt vier Staffeln abgeschlossen sein, wie HBO bereits vor längerer Zeit bestätigte. Somit ist Staffel 3 die vorletzte des „Game of Throne“-Prequels.

Ein weiterer offener Handlungsstrang, welcher sich durch Staffel 3 ziehen wird, betrifft Otto Hohenturm (gespielt von Rhys Ifans). Der Charakter wurde zuletzt im Finale der zweiten Staffel in einer Zelle gezeigt. Showrunner Condal ließ offen, wie es mit ihm weitergeht, betonte jedoch, dass Ottos Geschichte noch nicht beendet sei.

„House of the Dragon“, Staffel 3: Welche Schauspieler kehren im Cast zurück?

Obwohl der offizielle Cast für Staffel 3 noch nicht bestätigt wurde, werden viele bekannte Gesichter wieder dabei sein:

Emma D‘Arcy als Rhaenyra Targaryen

Matt Smith als Daemon Targaryen

Olivia Cooke als Alicient Hohenturm

Rhys Ifans als Otto Hohenturm

Matthew Needham als Larys Kraft

Ewan Mitchell als Aemond Targaryen

Steve Toussaint als Corlys Velaryon

Tom Glynn-Carney als König Aegon II.

Fabien Frankel als Kriston Kraut

Harry Collett als Jacaerys Velaryon

Bethany Antonia als Baela Targaryen

Phoebe Campbell als Rhaena Targaryen

Phia Saban als Helaena Targaryen

Sonoya Mizuno als Mysaria

Co-Schöpfer Ryan Condal bleibt auch in Staffel 3 der Showrunner der Serie. Gemeinsam mit Vorlagenautor George R.R. Martin prägt er die kreative Ausrichtung von „House of the Dragon“. Martin bleibt auch weiterhin als Produzent aktiv, hat jedoch nicht das letzte Wort bei der Umsetzung der Verfilmung. Auch deshalb weichen teilweise die Ereignisse in der Serie von der Romanvorlage ab.

„House of the Dragon“: Gibt es bereits einen Trailer für Staffel 3?

Derzeit gibt es weder Trailer noch Bilder zur dritten Staffel. Angesichts des geplanten Produktionsstarts Anfang 2025 können Fans mit ersten Einblicken wahrscheinlich nicht vor Mitte des Jahres 2025 rechnen.

Weitere Projekte aus der Game of Thrones-Welt

Noch vor der dritten Staffel von House of the Dragon soll 2025 die Serie „A Knight of the Seven Kingdoms“ erscheinen, die auf Martins Heckenritter-Novellen basiert. Sie spielt rund 100 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones. Zudem wurde bestätigt, dass ein Game of Thrones-Kinofilm in Entwicklung ist.

Eine geplante Spin-off-Serie zu Jon Snow aus „Game of Thrones“ wurde zwar vorerst gestoppt, HBO-Chef Casey Bloys erklärte jedoch Ende 2024, dass das Projekt momentan nicht weiterentwickelt werde, aber die Türen noch offenstehen. Kit Harington, der Jon Snow spielte, sagte, dass bisher keine überzeugende Geschichte gefunden wurde. Beide ließen offen, ob die Idee in Zukunft erneut aufgegriffen wird.