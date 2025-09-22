„House of the Dragon“, Staffel 3: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

Das Warten hat ein Ende, oder doch noch nicht? Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von „House of the Dragon“ haben zumindest begonnen. Wie Showrunner Ryan Condal bereits im August 2024 auf einer Pressekonferenz des US-Senders HBO mitteilte, soll die Serie insgesamt vier Staffeln umfassen. Damit wäre die auf George R.R. Martins Roman „Feuer und Blut“ basierende Geschichte abgeschlossen. Wir haben für Sie alles ans Tageslicht geholt, was über die Fortsetzung der Prequel-Serie zu „Game of Thrones“ durchgesickert ist - vielleicht sogar ein bisschen mehr. Bleiben Sie bei uns!

„House of the Dragon“, Staffel 3: Start der neuen Folgen - Wann geht es weiter?

Die dritte Staffel von „House of the Dragon“ wird voraussichtlich erst im Jahr 2026 auf Sky ausgestrahlt. Laut dem Sender äußerte sich Showrunner Ryan Condal während einer Konferenz dazu und erklärte, dass die Produktion der Serie aufgrund ihrer Komplexität mehr Zeit in Anspruch nehme. Jede Staffel entspreche in ihrem Umfang mehreren Spielfilmen, weshalb längere Wartezeiten unvermeidlich seien.

Condal verwies dabei auf die zweite Staffel, in der aufwendige Szenen wie die „Schlacht von Krähenruh“ und „Die Rote Saat“ realisiert wurden. Er deutete an, dass die geplante „Schlacht in der Gurgel“ ein ähnlich großes Spektakel werden könnte.

Die Handlung von „House of the Dragon“, Staffel 3

Selbst Sky rätselt in Sachen Handlung noch etwas herum. Fest steht aber, dass in Staffel 3 von „House of the Dragon“ die bedeutende Seeschlacht in den Mittelpunkt rücken wird. Wie viele Folgen die Staffel umfassen wird, ist bislang nicht bekannt. Serienschöpfer Ryan Condal erklärte, dass hierzu noch keine Gespräche mit HBO stattgefunden hätten, er jedoch davon ausgehe, dass die Erzählstruktur ähnlich zur zweiten Staffel bleiben werde.

Ein wesentliches Handlungselement der neuen Folgen ist aber die „Schlacht in der Gurgel.“ Diese findet in einer Meerenge zwischen Drachenstein, Driftmark und der Landzunge Massies Haken statt und wird in der Buchvorlage „Feuer und Blut“ als Teil des Bürgerkriegs innerhalb des Hauses Targaryen, bekannt als „Tanz der Drachen“, beschrieben. Die Auseinandersetzung zählt zu den größeren Seeschlachten in der Geschichte Westeros‘.

Showrunner Condal betonte, dass die Inszenierung dieses Ereignisses entsprechend gestaltet werde. Francesca Orsi, Leiterin der Dramaserien bei HBO, bestätigte im Interview mit Deadline, dass die Szenen aufwendig umgesetzt werden. Sie erklärte, dass der Produktionsprozess Zeit in Anspruch genommen habe und die Umsetzung nun umfangreicher sei als es zuvor möglich gewesen wäre. Die neue Staffel wird damit einen weiteren Abschnitt der Ereignisse aus „Feuer und Blut“ aufgreifen und in die Handlung der Serie einbetten.

Schauspieler: Besetzung im Cast von „House of the Dragon“, Staffel 3

In Staffel 3 von „House of the Dragon“ könnten die folgenden Darsteller wieder zurückkehren, auch wenn der offizielle Cast bisher noch nicht vollständig bekannt gegeben wurde:

Emma D‘Arcy als Königin Rhaenyra Targaryen

Matt Smith als Prinz Daemon Targaryen

Olivia Cooke als Königin Alicient Hohenturm

Rhys Ifans als Ser Otto Hohenturm (Hightower)

Steve Toussaint als Lord Corlys Velaryon

Sonoya Mizuno als Mysaria

Tom Glynn-Carney als König Aegon II.

Fabien Frankel als Ser Kriston Kraut (Criston Cole)

Matthew Needham als Larys Kraft (Larys Strong)

Ewan Mitchell als Prinz Aemond Targaryen

Harry Collett als Prinz Jacaerys Velaryon

Bethany Antonia als Lady Baela Targaryen

Phoebe Campbell als Lady Rhaena Targaryen

Phia Saban als Königin Helaena Targaryen

Wie Variety berichtet, wird ab Staffel 3 von „House of the Dragon“ der britische Schauspieler James Norton (bekannt aus „Grantchester“) als Ormund Hohenturm zu sehen sein, der Cousin von Alicent. Auch diese Schauspieler wurden nun offiziell von Sky für die neuen Folgen von „House of the Dragon“ bekanntgegeben:

Tom Cullen als Ser Luthor Largent

Joplin Sibtain als Ser „Bold“ Jon Roxton

Barry Sloane als Ser Adrian Redfort