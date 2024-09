„House of the Dragon“, Staffel 3: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

Das Warten hat ein Ende, oder doch noch nicht? Auf jeden Fall hat der amerikanische Sender HBO ein beherztes „Go“ für den Dreh von neuen Folgen gegeben und offiziell bestätigt, dass „House of the Dragon“-Staffel 3 produziert wird. Wir haben für Sie alles ans Tageslicht geholt, was über die Fortsetzung der Prequel-Serie zu „Game of Thrones“ durchgesickert ist - vielleicht sogar ein bisschen mehr. Bleiben Sie bei uns!

„House of the Dragon“, Staffel 3: Start der neuen Folgen - Wann geht es weiter?

Kaum ist die zweite Staffel on air, interessieren sich die Fans natürlich schon für das Start-Datum der Fortsetzung. Die traurige Nachricht: Der Zeitpunkt liegt noch völlig im Dunkeln.

Zwischen dem Erscheinen der ersten und zweiten Staffel mussten die Fans fast zwei Jahre warten. Daher ist es wahrscheinlich, dass die neuen Folgen der Staffel 3 von „House of the Dragon“ erst 2026 erscheinen werden. Andererseits bieten die Aussagen von Original-Autor George R. R. Martin Anlass zur Hoffnung, dass die Planung für Staffel 3 bereits weiter fortgeschritten ist, als es normalerweise zum Zeitpunkt einer Bestätigung der Fall wäre. Mit etwas Glück könnte man als also doch schon im Laufe des Jahres 2025 erfahren, wie es mit dem „Tanz der Drachen“ weitergeht.

Sky meldet unter Berufung auf George R. R. Martin, dass sogar die Arbeit für Staffel 4 begonnen habe. Schon früher hatte der Autor geäußert, dass vier Staffeln notwendig seien, um die Geschichte angemessen umzusetzen. Zwar fehlt noch die offizielle Bestätigung von HBO, doch scheint dies nur eine Formalität zu sein.

Die Handlung von „House of the Dragon“, Staffel 3

Selbst Sky rätselt in Sachen Handlung noch ziemlich herum. Showrunner und Produzent Ryan Condal soll sich dem Sender zufolge bereits bei der Planung von „House of the Dragon“-Staffel 2 einen erneuten Gesamtüberblick über die Serie gemacht und im Hinblick auf das komplette Narrativ noch einmal von Grund auf festgelegt haben, wie die Story aufgeteilt und in den jeweiligen Staffeln erzählt wird. Das große Rätsel: Welche Schlachten sollen wann zu sehen sein?

Laut dem gewöhnlich gut informierten Fachmedium Deadline wurden Teile der Handlung, die ursprünglich für Staffel 2 geplant waren, nun auf die dritte Saison verschoben. - einschließlich einer bedeutenden Schlacht, wie Insider dem Magazin zugeflüstert haben sollen. Dies stützt die weit verbreitete These, dass die Serie tatsächlich über vier Staffeln laufen wird. Dennoch herrscht bei Ryan Condal und George R. R. Martin offenbar noch keine Einigkeit darüber, ob vier Staffeln überhaupt ausreichen, um die Geschichte vollständig zu erzählen. Der Autor selbst hat auf seiner Website erklärt, dass er bevorzugt, dass die Handlung des „Game of Thrones“-Prequels auf (lediglich) vier Staffeln verteilt wird. Er betonte die Bedeutung von zehn Stunden pro Staffel für die Erzählung und hoffte, dass dies auch weiterhin das Maß aller Dinge sein werde. Seiner Ansicht nach werden vier vollständige Staffeln mit jeweils zehn Episoden benötigt und auch ausreichend sein, um den „Tanz der Drachen“ umfassend von Anfang bis Ende darzustellen.

Schauspieler: Diese Darstellerinnen und Darsteller sind im Cast von „House of the Dragon“

Die Besetzung von "House of the Dragon", Staffel 2 ist natürlich längst bekannt, während offizielle Angaben zur dritten Saison bisher nicht vorliegen. Experten gehen aber davon aus, dass der Haupt-Cast im Wesentlichen bleibt wie bisher, wobei diverse Schlachten natürlich zu Ausfällen führen können - sofern die Macher nicht mit Rückblenden arbeiten. Auch neue Gesichter sind selbstverständlich nicht ausgeschlossen.

Hier also vorläufig mal die Besetzungsliste der Staffel 2, wobei wir nur diejenigen Damen und Herren aufführen, die in mindestens fünf Episoden zu sehen sind. Da die Buchvorlage nicht in verschiedene Bände unterteilt ist, an denen die Serie sich orientieren könnte, ist bisher nicht klar, welche Figuren die Gemetzel überleben und welche nicht.

Matt Smith als Prince Daemon Targaryen

Fabien Frankel als Ser Criston Cole

Rhys Ifans als Ser Otto Hightower

Steve Toussaint als Lord Corlys ‚The Sea Snake‘ Velaryon

Jefferson Hall als Ser Tyland Lannister

Emma D‘Arcy als Queen Rhaenyra Targaryen

Sonoya Mizuno als Mysaria ‚The White Worm‘

Matthew Needham als Lord Larys ‚The Clubfoot‘ Strong

Kurt Egyiawan als Grand Maester Orwyle

Olivia Cooke als Queen Alicent Hightower

Eve Best als Princess Rhaenys Targaryen

Ewan Mitchell als Prince Aemond Targaryen

Paul Kennedy als Lord Jasper ‚Ironrod‘ Wylde

Tom Glynn-Carney als King Aegon II Targaryen

Harry Collett als Prince Jacaerys ‚Jace‘ Velaryon

Bethany Antonia als Lady Baela Targaryen

Paddy Considine als King Viserys I Targaryen

Graham McTavish als Ser Harrold Westerling

Anthony Flanagan als Ser Steffon Darklyn

Phil Daniels als Maester Gerardys

Phia Saban als Queen Helaena Targaryen

Max Wrottesley als Ser Lorent Marbrand

Bill Paterson als Lord Lyman Beesbury

Luke Tittensor als Ser Arryk Cargyll

Phoebe Campbell als Lady Rhaena Targaryen

Jordon Stevens als Elinda Massey

Milly Alcock als Young Rhaenyra Targaryen

Elliott Tittensor als Ser Erryk Cargyll

Nicholas Jones als Lord Bartimos Celtigar

Gavin Spokes als Lord Lyonel Strong

Jamie Kenna als Ser Alfred Broome

Freddie Fox als Ser Gwayne Hightower

Gayle Rankin als Alys Rivers

Abubakar Salim als Alyn of Hull

Kieran Bew als Hugh

Simon Russell Beale als Ser Simon Strong

Emily Carey als Young Queen Alicent Hightower

David Horovitch als Grand Maester Mellos

Michael Elwyn als Lord Simon Staunton

Barney Fishwick als Ser Martyn Reyne

Ralph Davis als Ser Leon Estermont

Tok Stephen als Ser Eddard Waters

Michelle Bonnard als Sylvi

James Dreyfus als Lord Gormon Massey

Tom Bennett als Ulf