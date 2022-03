Alle Infos zu "House of the Dragon": Start, Besetzung, Handlung und Trailer

Mit der HBO-Serie "House of the Dragon" bekommt "Game of Thrones" ein erstes Spin-off. Hier finden Sie die Infos rund um Start, Besetzung, Handlung und Trailer.

"House of the Dragon" wird eine Vorgeschichte von " Game of Thrones" erzählen und dabei die Targaryen in den Mittelpunkt stellen. Worum geht es in der Serie des US-Senders HBO? Hier bekommen Sie Informationen rund um Start, Handlung und Besetzung.

Dieser Artikel wird laufend mit neuen Informationen aktualisiert. Das ist bisher zum GoT-Spin-off bekannt:

Start von "House of the Dragon": Wann ist der Release in Deutschland auf Sky?

Der Start von "House of the Dragon" ist bekannt: Am 21. August startet die Serie auf dem US-Sender HBO. In Deutschland wird es den Release sofort auf Sky geben: Die erste Folge läuft in der Nacht auf den 22. August im Stream auf Sky Ticket und Sky Q. Am Abend ist sie dann ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen und dann auch schon mit deutscher Synchronisation verfügbar.

"House of the Dragon": Wie viele Folgen hat der GoT-Ableger?

Schon früh war klar, wie viele Folgen "House of the Dragon" haben soll: Genau wie die meisten GoT-Staffeln wird auch Staffel 1 des Ablegers zehn Episoden umfassen. Wie die einzelnen Episoden heißen, ist allerdings noch nicht bekannt - weder die englischen, noch die deutschen Titel. Sobald es neue Informationen hierzu gibt, werden wir sie hier bekannt geben.

Folge 1: Titel noch unbekannt (21. August 2022)

Folge 2: Titel noch unbekannt (28. August 2022)

Folge 3: Titel noch unbekannt (04. September 2022)

Folge 4: Titel noch unbekannt (11. September 2022)

Folge 5: Titel noch unbekannt (18. September 2022)

Folge 6: Titel noch unbekannt (25. September 2022)

Folge 7: Titel noch unbekannt (02. Oktober 2022)

Folge 8: Titel noch unbekannt (09. Oktober 2022)

Folge 9: Titel noch unbekannt (16. Oktober 2022)

Folge 10: Titel noch unbekannt (23. Oktober 2022)

HBO-Serie "House of the Dragon": Was ist zur Handlung bekannt?

Die Handlung von "House of the Dragon" wird 300 Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones" beginnen. Die Serie stellt die Familie Targaryen in den Mittelpunkt, die Westeros eroberte. GoT-Autor George R. R. Martin hat für seine Fantasy-Welt eine komplexe und genaue Hintergrundgeschichte entworfen, die viel Material für weitere Ableger liefert.

Das ist "Game of Thrones" 1 / 6 Zurück Vorwärts Vorlage: Die Fernsehserie "Game of Thrones" basiert auf der Buchreihe "Das Lied von Eis und Feuer" von George R. R. Martin. Im Jahr 2011 erschien der fünfte von sieben geplanten Bänden.

Genre: "Game of Thrones" ist eine Fantasy-Geschichte. Sie setzt Elemente wie Drachen oder Magie aber nur sehr sparsam ein. Martin zeichnet eine Zeit nach, die an das europäische Mittelalter erinnert. Dabei stellt er nicht wie sonst üblich einen Kampf zwischen Gut und Böse dar - alle Charaktere besitzen vielschichtige Eigenschaften.

Welt: Der Großteil der Handlung spielt auf dem fiktiven Kontinent Westeros. Hier liegen die sieben Königreiche, die vor Ort jeweils von einer einflussreichen Adelsfamilie geführt werden. Übergeordnet regiert ein König oder eine Königin den gesamten Kontinent, der oder die in der Hauptstadt Königsmund auf dem sogenannten Eisernen Thron sitzt.

Handlung: Wie der Name der Serie schon sagt, bestimmt der Kampf um den Thron die Handlung. Mehrere der Adelsfamilien beanspruchen die Herrschaft über die sieben Reiche für sich. Es geht um Lügen, Intrigen und Kriege. Dabei geht es oft recht grausam und blutig zu.

Gefahr von Außen: Im Norden grenzt eine Eisebene an Westeros, in der Untote leben. Der Kampf gegen sie nahm in der achten und letzten Staffel der Serie eine wichtige Rolle ein.

Charaktere: Die Geschichte wechselt in jeder Folge mehrmals zwischen den vielen verschiedenen Hauptcharakteren. Das Besondere an der Serie ist: Auch beliebte Protagonisten sind nicht vom Serien-Tod gefeit - was mehrfach schon die Fangemeinde schockte.

"House of the Dragon" greift als Vorlage das Buch "Feuer und Blut: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros" von George R. R. Martin auf. Dieses führt durch drei Jahrhunderte und beleuchtet dabei ganz genau die Geschichte der mächtigen Familie.

Auch in der Serie könnte sich die Handlung damit über mehrere Jahrhunderte erstrecken und wird wohl auch den "Tanz der Drachen" thematisieren. Dabei handelt es sich um einen Bürgerkrieg zwischen zwei Fraktionen des Hauses Targaryen, der 170 Jahre vor der Handlung von "Game of Thrones" stattfand.

"House of the Dragon": Trailer zur Serie

Das "Game of Thrones"-Spin-Off "House of the Dragon" startet zwar erst im nächsten Jahr, doch es gibt nun bereits einen offiziellen Trailer, der Ihnen einen ersten Einblick in die neue Serie verschafft. Sie sehen ihn hier:

Besetzung "Game of Thrones"-Spin-off "House of the Dragon": Das sind die Schauspieler

Der Cast für die Fantasy-Serie "House of the Dragon" steht bereits fest. Wir haben die Rollen und ihre Schauspieler hier in einer Übersicht für Sie zusammengefasst: