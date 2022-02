Alle Infos zu "How I Met Your Father": Start, Besetzung, Handlung und Stream auf Disney plus

Anfang Juni 2022 geht "How I Met Your Father" bei Disney plus an den Start. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Besetzung, Handlung und Stream. Außerdem haben wir am Ende des Artikels einen Trailer für Sie.

Auf Disney plus läuft ab Juni 2022 die neue Serie "How I Met Your Father". Doch Moment mal - neu? Die Serie an sich ist zwar neu, die Idee jedoch nicht. Es handelt sich um ein Spin-off der ursprünglichen "How I Met Your Mother"-Produktion. Wie der Name bereits verrät, erzählt die Protagonistin ihrem Kind die Kennlern-Geschichte von sich und ihrem Vater.

Hier in diesem Artikel haben wir alle Informationen über HIMYF für Sie zusammegefasst. Wann ist der Start? Wer gehört zur Besetzung? Und gibt es schon einen Trailer zur neuen Serie?

Start: Ab wann ist "How I Met Your Father" bei Disney plus zu sehen?

Den Starttermin von "How I Met Your Father" hat Disney plus für Mittwoch, den 8. Juni 2022 angesetzt. In Deutschland und der Schweiz sind ab dann alle Folgen der ersten Staffel verfügbar. In Österreich startet HIMYF ebenfalls am 8. Juni, allerdings erscheint wöchentlich jeden Mittwoch eine neue Folge.

So sehen Sie "How I Met Your Father" im Stream bei Disney plus

Wer sich die Serie anschauen möchte, benötigt ein Abonnement beim Streaming-Dienst Disney plus. Die Kosten dafür liegen bei 8,99 Euro im Monat oder im Jahresabo bei 89,99 Euro insgesamt. Wenn Sie einen solchen Zugang haben, steht Ihnen "How I Met Your Mother" ab Sommer im Stream zur Verfügung.

Die erste Staffel von HIMYF wird zehn Episoden haben. Disney plus gab zudem bekannt, dass eine zweite Staffel mit 20 weiteren Episoden bereits in Auftrag gegeben wurde.

Handlung: Darum geht es in "How I Met Your Father" auf Disney plus

Ähnlich wie auch in der ursprünglichen Serie, geht es bei "How I Met Your Father" mehr oder weniger um eine Kennlern-Geschichte. Protagonistin Sophie (Hilary Duff) erzählt ihrem Sohn in naher Zukunft die Geschichte, wie sie und sein Vater sich kennengelernt haben. Die Geschichte spielt im Jahr 2021, als Sophie und ihre enge Freundesgruppe gerade versuchen herauszufinden, wer sie sind und was sie im Leben erreichen wollen. Dabei kommt das Thema Liebe nicht zu kurz und wird mit all seinen Vor- sowie Nachteilen des aktuellen Zeitalters ausgeschmückt. Denn Dating-Apps scheinen grenzenlose Möglichkeiten zu bieten, oder?

Handlung der ursprünglichen Serie "How I Met Your Mother"

Als Spin-off Produktion ist die neue Serie "How I Met Your Father" sehr nah am Original angelehnt. In der Sitcom HIMYM erzählt Ted Mosby (Josh Radnor) seinen Kindern in insgesamt neun Staffeln und 208 Folgen, wie er ihre Mutter kennengelernt hat. An der Länge der Serie merkt man, dass es nicht ausschließlich um das Kennenlernen gehen kann. Vielmehr werden alle möglichen Erlebnisse geschildert, die in irgendeiner Weise mit dem Kennenlernen zu tun haben könnten. Man erfährt außerdem bis zum Schluss nicht, wer nun eigentlich die Mutter ist.

Der Trailer und die Beschreibung des Spin-offs führen zu der Vermutung, dass auch "How I Met Your Father" einen ähnlichen Plot haben könnte. Zudem munkelt man, dass einige Räumlichkeiten des Originals auch bei HIMYF übernommen wurden.

Besetzung von "How I Met Your Father": Die Schauspieler im Cast

Die Rolle der Protagonistin von HIMYM übernimmt Hilary Duff als Sophie. Weitere Hauptdarsteller sind zudem Christopher Lowell als Jesse und Francia Raisa in der Rolle von Valentina. Wir haben hier einen Überblick über die Schauspielerinnen und Schauspielern im Cast von "How I Met Your Father":

Cast Schauspielerinnen und Schauspieler Sophie Hilary Duff Jesse Christopher Lowell Valentina (Sophies beste Freundin und Charlies Geliebte) Francia Raisa Charlie Tom Ainsley Ellen ( Jesses Adoptivschwester) Tien Tran Sid ( Jesses bester Freund) Suraj Sharma Zukunfts-Sophie Kim Cattrall Ian (Sophies Tinder Date) Daniel Augustin Hannah (Sids Freundin) Ashley Reyes Drew (Fize-Direktor) Josh Peck Meredith ( Jesses Ex-Freundin) Leighton Meester

Trailer zu "How I Met Your Father"

Disney plus hat Ende Februar einen Trailer zu "How I Met Your Father" veröffentlicht. Hier finden Sie den offiziellen Trailer auf Deutsch: