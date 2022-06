Mann schwebt nach Angriff in Leipzig in Lebensgefahr

In Leipzig-Schleußig ist ein Mann von zwei Unbekannten attackiert und schwer verletzt worden. Er schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.

Auf offener Straße ist am Mittwochabend ein Mann in Leipzig angegriffen und dabei von seinen Angreifern schwer verletzt worden. Laut Einschätzungen seiner Ärzte seien seine Überlebenschancen sehr gering. Wie die Polizei mitteilte, habe der 34-Jährige gegen 21 Uhr an einem Auto gestanden, als zwei unbekannte Männer auf ihn zukamen. Der Vorfall ereignete sich auf der Hoyerstraße im Stadtteil Schleußig.

Leipzig: Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Männern habe einer der Angreifer den 34-Jährigen plötzlich angegriffen. Die Angreifer seien daraufhin wohl zu Fuß geflüchtet, hieß es. Die Identität der Täter ist noch unbekannt, vermutlich handele es sich um junge Männer, so die Polizei. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er derzeit behandelt wird. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung und sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat in der Hoyerstraße machen können.

