Senior nimmt Vorfahrt – Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto bei Oberndorf (Landkreis Rottweil) schwer verletzt worden. Der 86 Jahre alte Autofahrer hatte den Motorradfahrer beim Abbiegen nach links am Mittag übersehen, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Unfall kam der 31 Jahre alte Motorradfahrer demnach per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Senior sei in seinem Auto leicht verletzt und ebenfalls in eine Klinik gebracht worden. Der 31-Jährige habe Vorfahrt gehabt, teilte die Polizei mit.

