vor 57 Min.

Zug fährt bei Köln in Arbeitergruppe: Zwei Tote

In Hürth bei Köln ist ein Zug in eine Gruppe von Arbeitern gefahren.

Ein Zug ist am Donnerstag in Hürth bei Köln in eine Gruppe von Arbeitern gefahren. Zwei Menschen haben das Unglück nicht überlebt.

Von Svenja Moller