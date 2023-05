Nach Zugunglück bei Köln gehen Ermittlungen weiter

Ein Zug ist am Donnerstag in Hürth bei Köln in eine Gruppe von Arbeitern gefahren. Zwei Menschen haben das Unglück nicht überlebt.

Zwei Menschen sind am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr bei einem Zugunfall in Hürth bei Köln ums Leben gekommen. Fünf Arbeiter, die das Unglück mit ansehen mussten, erlitten Schocks. Sie wurden nicht von dem Zug erfasst und blieben körperlich unversehrt.

Nach ersten Ermittlungen war ein Zug am Bahnübergang an der Bonnstraße/Marktweg in eine Gruppe von Bahn-Arbeitern gefahren. Laut dem Kölner Stadt-Anzeiger habe sich die Gruppe im Gleisbett aufgehalten, als der Zug mit hoher Geschwindigkeit anrollte.

Zugunglück in Hürth: Bahnstrecke Köln - Bonn sieben Stunden gesperrt

Nach Angaben einer Bahnsprecherin handelte es sich um den Intercity (IC) 2005, der von Emden in Richtung Koblenz unterwegs war. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch eine psychologische Betreuung war am Unfallort. Nach dem Unglück hatte der Zug eine Bremsstörung, die laut Bahn wohl durch den Unfall ausgelöst wurde. Er musste deswegen abgeschleppt werden. Die Bahnstrecke zwischen Köln und Bonn war für knapp sieben Stunden gesperrt, Ausfälle und Verzögerungen im Fern- und Nahverkehr waren die Folge.

Zwei Tote bei Zugunglück in Hürth: Ursache bislang unklar

Am Donnerstag wurden Spuren am Unglücksort gesichert und Gespräche mit Augenzeugen geführt. Ersten Ermittlungen zufolge hätte die Gruppe im Auftrag der Deutschen Bahn Arbeiten an der Strecke durchgeführt. Am Freitag gehen die Ermittlungen zur Ursache und zum Hergang des Unfalls weiter. Noch immer ist unklar, weshalb die Arbeiter noch an den Gleisen waren, obwohl sich ein Zug näherte. Ein Ermittlungsverfahren gibt es derzeit nicht. (mit dpa)