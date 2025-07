Wauwaus Wohlfühlprogramm: Wenn Hunde fernsehen

Elterngenerationen haben diesen Satz weitergetragen: „Du hast ja schon viereckige Augen!“ Belegt werden sollte anhand dieser wissenschaftlich eher weniger fundierten Beobachtung, dass der Sprössling beim Fernsehkonsum das Zeitgefühl vollends verloren hat. Dass er sich im vom Vorhang verdunkelten Wohnzimmer verschanzt hat, obwohl Sonne und Garten zu Freiluftzeitvertreib einladen. Derweil ist der Inhalt mindestens so bedeutend wie die Dauer. Stichwort: altersgerecht. Einen Zweijährigen mit Quentin Tarantinos „Kill Bill“ zu beglücken, dürfte das künftige Verhalten des Buben nicht zwingend positiv beeinflussen. Kinderbereiche in Mediatheken haben daher ihre Berechtigung.

„Die Bergretter“ für den Bernhardiner

Das tierische Pendant sind Fernsehkanäle speziell für Hunde. In den USA, wo für Geld alles zu haben ist, bieten Bezahlsender beruhigende Musik oder Tieraufnahmen an. Wauwaus Wohlfühlprogramm quasi. Eine Studie des Psychologen Katz – nein, der Name ist kein Scherz – zeigt, dass die Vierbeiner je nach Charakter auf Programme reagieren. Wer einem ballverrückten Terrier ein Fußballmatch zeigt, sollte sich nicht über eine schlaflose Nacht wundern. Aber: Warum nicht einem Fässchen tragenden Bernhardiner „Die Bergretter“ zu Schulungszwecken zeigen oder einen Schäferhund mit „Shawn das Schaf“ fortbilden? Die Werbebranche jubiliert, in persönlich zugeschnittenen Spots werden Hüttchen, Körbchen und Knochenallerlei feilgeboten.

Einmal die Pfote falsch gesetzt – schon verlässt Bello den Tierbereich

Ein Restrisiko bleibt natürlich. Einmal die Pfote falsch gesetzt – und schon hat Bello den Tierbereich verlassen. Mit unvorhersehbaren Folgen. Nicht nur der Zweijährige sollte auf „Kill Bill“ verzichten – auch der Dobermann des Nachbarn.