Martin Rütter erklärt: So findet man einen Hund, der zu einem passt

Hunde haben verschiedene Persönlichkeiten und rassespezifische Unterschiede. Hunde-Profi Martin Rütter gibt Tipps, wie man einen Hund findet, der zu den eigenen Bedürfnissen passt.

Ein Hund ist ein Gefährte fürs Leben und krempelt den gesamten Alltag um. Im besten Fall passen die Vorlieben des Herrchens auch zum Gemütszustand des Hundes. Doch bei mehr als 300 Hunderassen ist es nicht leicht einen passenden Begleiter zu finden. Außerdem ist sogar im selben Wurf kein Hund wie der andere - sie haben alle eine individuelle Persönlichkeit. Hundeexperte Martin Rütter gibt uns im Interview Tipps, wie man einen passenden Hund findet.

Rütter: So findet man den passenden Hund

Laut Rütter sollte man vorab eine Checkliste erstellen und sich fragen, welcher Hund überhaupt zu den aktuellen Lebensumständen passt. "Ein sehr aktiver Mensch, der lange Tageswanderungen unternimmt oder täglich mehrere Kilometer joggt, wird wohl kaum mit einem Bernhardiner oder Mops glücklich werden, da diese im ersten Fall wenig Motivation haben auf so viel Aktivität", sagt der Hundecoach.

Wer seine Abende und Wochenenden hingegen gemütlich verbringen will, sollte sich eher keinen Jagd- oder Hütehund zulegen.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Man sollte sich viel Zeit für seinen Hund nehmen. "Und damit meine ich nicht nur die Zeit für die Pflege wie beispielsweise Kämmen oder Krallen schneiden. Ein Hund ist kein Spielzeug, das man bei Bedarf herauskramt und dann wieder wochenlang verstauben lässt. Er ist ein Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen, über die man sich gut informieren muss" sagt Rütter. Mangelnde Beschäftigung könne nämlich zu Verhaltensauffälligkeiten führen.

Passenden Hund mithilfe eines Rasse-Lexikons finden

Der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) bietet ein Rasse-Lexikon an, in dem die gängigen Persönlichkeiten und Vorlieben nachgelesen werden können. Die beliebte Hunderasse Akita aus Japan beispielsweise gilt eher als gehorsam und ruhig, während der Deutsche Schäferhund häufig als robust und aufmerksam wahrgenommen wird. Trotzdem kommt es natürlich immer auch auf die individuelle Persönlichkeit des Hundes an. In Zusammenarbeit mit dem VDH hat das Unternehmen "Fressnapf" Hunde anhand ihrer Charaktereigenschaften in drei Kategorien eingeteilt:

Hüte- und Treibhunde brauchen viel Zeit, weil sie aufmerksam und lernwillig sind und deshalb auch Beschäftigung einfordern. Bekannte Rassen in dieser Kategorie sind der Deutsche Schäferhund, der Border Collie und der Australien Shepherd.

Jagdhunde sind ebenfalls sehr zeitaufwendig, da sie selbstbewusst und dickköpfig sein können und nur mit einer konsequenten Erziehung glücklich sind. Bekannte Jagdhunderassen sind der Dackel, der Beagle oder der Terrier.

Familien- und Begleithunde sind sehr beliebt, da sie als ausgeglichen und kinderfreundlich gelten. Bekannte Rassen sind der Golden Retriever und der Labrador Retriever.

Der Hund muss zur Lebenssituation passen

Nicht nur die Persönlichkeit und Vorlieben der Rasse spielen eine wichtige Rolle. Wie Fressnapf berichtet, sollten auch folgende Faktoren bei der Wahl des Hundes beachtet werden:

Wohnsituation: Es gibt es einige Hunderassen, die häufiger unter Gelenkerkrankungen leiden. Vor allem große Schäferhunde oder Französische Bulldoggen fühlen sich in einer Wohnung wohler, da sie auf Dauer das Treppensteigen vermeiden sollten. Trotzdem gilt: Große Hunde sollten auch mehr Platz zur Verfügung haben. Auch Dackel sind aber anfällig für Gelenkerkrankungen.

Erfahrung: Es gibt einige Rassen, die sich eher für Anfänger eignen. Dazu gehören zum Beispiel der Pudel, der Labrador Retriever, der Mops und die Bulldogge. Wer sich mit Hundeerziehung gut auskennt und eine Herausforderung sucht, wird womöglich mit einem Jagdhund glücklich.

Übrigens: Martin Rütter ist derzeit mit seiner Live-Tour "Der will nur Spielen!" in Deutschland unterwegs. Wer sich weiter über skurrile Angewohnheiten, die durchschnittliche Lebenserwartung von Hunden und Anzeichen eines glücklichen Hundes informieren will, wird in unseren Artikeln fündig.